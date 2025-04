Wegen Trump: Frau muss mit Kindern in ein Safehouse flüchten

Die Richterin, die den Fall von Kilmar Abrego Garcia , dem Mann aus Maryland, der zu Unrecht in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador abgeschoben wurde, leitet, hat der Trump-Regierung vorgeworfen, sich „vorsätzlich und in böser Absicht“ zu weigern, gerichtlichen Anordnungen und Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Fall nachzukommen.

In einer scharfen gerichtlichen Anordnung vom Dienstag kritisierte die Richterin am Bezirksgericht von Maryland, Paula Xinis, die anhaltenden Bemühungen der Trump-Regierung, Abrego Garcia in El Salvador in Haft zu halten. Obwohl er nicht vorbestraft ist und eine Anordnung vorliegt, die seine Abschiebung in sein Herkunftsland aufgrund von Gefahren für sein Leben und seine Sicherheit untersagt. Die Richterin schrieb in einer scharfen achtseitigen Anordnung , dass die Regierung wiederholt „nicht in gutem Glauben reagiert hat. Und dass ihre Weigerung, dies zu tun, nur als vorsätzliche und absichtliche Nichtbefolgung angesehen werden kann“.

„Seit Wochen suchen die Beklagten Zuflucht hinter vagen und unbegründeten Behauptungen von Privilegien. Und nutzen diese als Schutzschild, um die Offenlegung zu behindern und sich der Einhaltung der Anordnungen dieses Gerichts zu entziehen. Die Beklagten wissen zumindest seit letzter Woche, dass dieses Gericht konkrete rechtliche und sachliche Nachweise verlangt, um jegliche Behauptung von Privilegien zu stützen. Dennoch verlassen sie sich weiterhin auf pauschale Behauptungen. Damit ist jetzt Schluss“, schrieb Xinis.

Schwere Vorwürfe gegen Trump-Regierung im Fall Abrego Garcia

Die Richterin wies die Beamten der Trump-Regierung – namentlich Vertreter des Heimatschutzministeriums – an, „die konkreten rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen für jedes geltend gemachte Privileg darzulegen“, das ihrer Meinung nach die Erfüllung der Offenlegungsersuchen der Anwälte von Abrego Garcia bis Mittwoch um 18 Uhr verhindert.

Nachdem die Trump-Regierung Abrego Garcia und Hunderte andere Migranten ohne ordentliches Verfahren in Gefängnisse in El Salvador abgeschoben hatte, behauptete sie sowohl gegenüber den Gerichten als auch gegenüber den Vertretern der Inhaftierten, dass sie keine Möglichkeit habe, sie zurückzuholen. Die öffentliche Antwort des Weißen Hauses an diejenigen, die die gesetzwidrigen Verschleppungen kritisierten, lautete, sie sollten sich an El Salvador wenden.

US-Richterin kritisiert „vorsätzliche und böswillige“ Missachtung gerichtlicher Anordnungen

Anfang dieses Monats entschied der Oberste Gerichtshof einstimmig , dass die Trump-Regierung die Rückkehr von Abrego Garcia in die Vereinigten Staaten „erleichtern“ und sicherstellen müsse, dass sein Fall „so behandelt wird, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er nicht unrechtmäßig nach El Salvador abgeschoben worden wäre“.

Die Regierung missachtete die Anordnung offen. Und behauptete, dass sie nichts tun könne, bis El Salvador unabhängig beschließe, Abrego Garcia aus der Haft zu entlassen.

Xanis kritisierte sie scharf für ihre Blockadehaltung.

„Die Beklagten lehnen bestimmte Offenlegungen ab. Weil sie behaupten, die Anträge basierten auf der falschen Prämisse, dass die Vereinigten Staaten die Freilassung von Abrego Garcia aus der Haft in El Salvador erleichtern können oder dazu aufgefordert wurden“, schrieb die Richterin.

„Die Beklagten – und ihre Anwälte – wissen sehr wohl, dass die Unwahrheit nicht in einer vermeintlichen ‚Prämisse‘ liegt. Sondern in ihrer fortgesetzten Falschdarstellung der Anordnung des Obersten Gerichtshofs […] Der Einspruch der Beklagten spiegelt eine vorsätzliche und böswillige Weigerung wider, den Offenlegungspflichten nachzukommen“, fügte sie hinzu. Und wies darauf hin, dass ‚die Haft gemeinsam sein kann und der Haftstatus von den Beklagten in Absprache mit El Salvador kontrolliert werden kann“.

Am späten Dienstagabend legte die Trump-Regierung ihren vorgeschriebenen Statusbericht vor, in dem sie ihre Bemühungen gegenüber Richterin Xenis unter Verschluss hielt. Selbst die Anwälte von Abrego Garcia hatten keinen Zugang dazu. Am frühen Mittwochmorgen reichte die Regierung einen nur geringfügig weniger vertraulichen Antrag bei Xanis ein, um eine siebentägige Aussetzung des Offenlegungsverfahrens zu erreichen.

Der Fall ist zu einem heiklen Symbol für die Offensive der Trump-Regierung gegen Bürger- und Menschenrechte geworden. Die Regierung wirft Abrego Garcia in ihren öffentlichen Erklärungen weiterhin Kriminalität, Bandenzugehörigkeit und Terrorismus vor. Hat vor Gericht aber keine Beweise vorgelegt, die ihre Vorwürfe gegen den Vater aus Maryland untermauern.

Ehefrau von Abrego Garcia Ziel von Drohungen nach öffentlichem Eintreten

Der Fall hat sich so zugespitzt, dass Abrego Garcias Frau, Jennifer Vasquez Sura, wegen ihrer öffentlichen Unterstützung ihres Mannes Schikanen und Drohungen von Anhängern Trumps und seiner Einwanderungs -Razzien ausgesetzt ist. Die Washington Post berichtete am Dienstag, dass Vasquez Sura und ihre drei Kinder – zwei davon haben Behinderungen – gezwungen waren, aus ihrem Haus in ein sicheres Haus zu fliehen. Weil die Trump-Regierung die Adresse der Familie in Dokumenten veröffentlicht hatte, in denen Abrego Garcia grundlos als Menschenhändler beschuldigt wurde.

Mehrheit der US-Bevölkerung befürwortet Rückkehr des Familienvaters