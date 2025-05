Weißes Haus ist stinksauer, weil ein Gericht Trumps Zölle blockiert hat

Beamte des Weißen Hauses behaupteten, Opfer eines Justizputsches zu sein, während sich die Bundesgerichte darüber stritten, ob die Versuche von Präsident Donald Trump , einseitig potenziell wirtschaftlich ruinöse Zölle auf einen Großteil der US-Importe zu erheben, rechtmäßig seien.

Drei Richter sehen Kompetenzüberschreitung

Am Mittwoch entschied ein dreiköpfiges Richtergremium des US-Handelsgerichts, dass Trump „seine Befugnisse überschritten“ habe, die ihm durch den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) eingeräumt wurden. Es ist ein Gesetz aus den 1970er Jahren, das dem Präsidenten in nationalen Notfällen die Verhängung von Embargos und Sanktionen erlaubt. Das aber nichts mit Zöllen zu tun hat. Trump hat sich auf den IEEPA berufen, um hohe Vergeltungszölle gegen die größten Handelspartner des Landes zu rechtfertigen. Was in praktisch allen Wirtschaftsbereichen zu Panik geführt hat. Am folgenden Tag entschied ein Bundesrichter am Bezirksgericht für den District of Columbia ebenfalls, dass Trump gemäß dem IEEPA nicht über die erforderliche Befugnis verfüge.

Berufung durch Trump-Regierung

Die Trump-Regierung legte am Mittwoch umgehend Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts ein. Und am Donnerstag hob das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit das Urteil auf.

Das Weiße Haus ist wütend darüber, dass die Justiz versucht, Trump an der Verhängung von Zöllen zu hindern.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller , schrieb am Mittwoch auf X beispielsweise, dass „der Justizputsch außer Kontrolle geraten ist“.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt , erklärte am Donnerstag während einer Pressekonferenz gegenüber Reportern , dass „die drei Richter des US-Handelsgerichts ihre richterliche Gewalt missbraucht haben, um die Befugnisse von Präsident Trump zu usurpieren. Und ihn daran zu hindern, den Auftrag zu erfüllen, den ihm das amerikanische Volk erteilt hat“.

Wut über angeblichen Justizaktivismus

„Diese Richter haben nicht anerkannt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten über grundlegende außenpolitische Befugnisse und Autorität verfügt, die ihm vom Kongress übertragen wurden, um die Wirtschaft und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu schützen“, argumentierte Leavitt.

Unterdessen kritisierte Peter Navarro , einer von Trumps Handelsberatern, im Fernsehsender Fox Business die „skrupellosen Richter“, die die Zölle blockiert hatten, bevor er das Thema wechselte , als der Moderator darauf hinwies, dass einer von ihnen von Trump ernannt worden war. Navarro beschimpfte einen Reporter als „voreingenommen“, als er vor dem Weißen Haus zu seiner Kritik und der Kritik der Regierung an den Richtern befragt wurde, die gegen sie entschieden hatten.

Trump könnte all dies vermeiden. Indem er einfach den Kongress um die Genehmigung seiner Zölle bittet. Was jedoch unwahrscheinlich ist. Weil selbst die Republikaner im Kongress erkennen, welchen Schaden die Zölle der Wirtschaft zufügen würden. Und daher wahrscheinlich kein Gesetz verabschieden würden, das sie zulässt. Trumps einzige Möglichkeit besteht also darin, den Kongress zu umgehen. Und dann die Justiz anzugreifen. Falls sie versucht, ihn zu stoppen.

Kritik an Machtverschiebung im politischen System

Fox News fragte Leavitt während der Pressekonferenz am Donnerstag, warum der Präsident den von den Republikanern kontrollierten Kongress nicht bitten könne, neue Gesetze zu verabschieden. Gesetze, von denen die Gerichte nicht behaupten könnten, dass er sie verletzt. Leavitt antwortete, dass „diese Gesetze dem Präsidenten bereits durch die Verfassung und durch zuvor verabschiedete Gesetze gewährt wurden“.

Das ist jedoch nicht der Fall. Und der Präsident und das Weiße Haus scheinen entschlossen, der Bundesjustiz ihre Kernaufgabe zu entziehen. Nämlich die Auslegung der vom Kongress verabschiedeten Gesetze. Und der vom Präsidenten erlassenen Verordnungen sowie die Feststellung ihrer Rechtmäßigkeit.