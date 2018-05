Wilko Johnson: Neues Album „Blow Your Mind“

Mit „Blow Your Mind“ veröffentlicht Wilko Johnson am 15. Juni 2018 ein neues Album – das erste mit neuem Material seit 30 Jahren. „Ich dachte nicht, dass ich dieses Album noch machen würde“, sagt der 70-Jährige.

Weiterlesen The-Who-Sänger Roger Daltrey bringt erstes Solo-Album seit 26 Jahren heraus „As Long As I Have You“ enthält Coverversionen von Musikern wie Nick Cave und Stevie Wonder.

Der Gitarrist von Dr. Feelgood erhielt 2012 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Aber er machte weiter: Für „Going Back Home“ ging er zunächst mit Roger Daltrey ins Studio, Ergebnis: das erfolgreichste Werk seiner Karriere.

Inzwischen gilt Johnson als krebsfrei und startet auf „Blow Your Mind“ wieder durch. Unterstützt wird er von seiner langjährigen Band – Norman Watt Roy am Bass und Dylan Howe am Schlagzeug – sowie dem Produzenten Dave Eringa, der auch auf dem Goldalbum „Going Back Home“ mit Roger Daltrey an den Reglern saß. Songs wie „Marijuana“ und „Take It Easy“ behandeln die Krebsdiagnose und die schwierige Zeit danach.

500. Smokey Robinson and the Miracles - 'Shop Around' (Berry Gordy, Robinson) Robinson dachte, dass Barrett Strong ‚Shop Around’ aufnehmen sollte, doch Gordy überzeugte Smokey, dass er der richtige Man für den Song war. Nachdem er rauskam, hörte Gordy ihn im Radio und fand, dass er zu langsam war. Er weckte Robinson um drei Uhr morgens auf und rief in zurück ins Studio, um ihn erneut aufzunehmen – schneller und mit herausstechenderem Gesang. Diese Version funktionierte.  Fotostrecke: Die 500 besten Songs aller Zeiten: Die komplette Liste

Tracklisting „Blow Your Mind“

01. Beauty

02. Blow Your Mind

03. Marijuana

04. Tell Me One More Thing

05. That’s The Way I Love You

06. Low Down

07. Take It Easy

08. I Love The Way You Do

09. It Don’t Have To Give You The Blues

10. Lament

11. Say Goodbye

12. Slamming