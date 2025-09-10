Wir haben das extrem gruselige Epstein-Geburtstagsbuch gelesen, damit Sie es nicht tun müssen

Seit Jahren fordern Politiker und die amerikanische Öffentlichkeit mehr Offenlegung über die Aktivitäten und Verbindungen des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein. Er umgab sich mit mächtigen, berühmten Freunden, während er mit Hilfe seiner inzwischen inhaftierten Komplizin Ghislaine Maxwell Hunderte von jungen Frauen und Mädchen für Sexzwecke verschleppte. Bislang sind die Unterlagen aus einer Vielzahl von Gerichtsverfahren und eine riesige Sammlung von FBI-Materialien im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Epstein – zusammen umgangssprachlich als „Epstein-Akten” bekannt – noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Am Montag veröffentlichte der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses jedoch ausgewählte Dokumente aus Epsteins Nachlass. Darunter die Bedingungen einer Nichtverfolgungsvereinbarung aus dem Jahr 2007. Der sogenannte „Sweetheart“-Deal, der es Epstein ermöglichte, sich damals einer Anklage durch die Bundesbehörden zu entziehen. Dazu sein Testament.

Die eigentliche Sensation war ein Geburtstagsalbum, das Maxwell zu Epsteins 50. Geburtstag zusammengestellt hatte. Und das voller Kritzeleien, Gedichte, Fotos und Briefe von Menschen aus seinem Leben war. Eine dieser Personen war Donald Trump. Der hatte angeblich eine abstrakte Zeichnung einer nackten Frau und einen imaginären Dialog zwischen den beiden Männern beigesteuert hatte. Die habe mit den Worten „Happy Birthday – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein“ geendet. Trump und das Weiße Haus bestritten die Existenz eines solchen Briefes, als er im Juli erstmals vom Wall Street Journal erwähnt wurde. Jetzt behaupten sie, der Brief selbst sei eine Fälschung .

Epstein-Geburtstagsbuch: Ein Bumerang gegen Trump

Die jahrelange enge Verbindung des Präsidenten zu Epstein, bevor sie sich Mitte der 2000er Jahre überwarfen (das Geburtstagsbuch wurde 2003 erstellt), ist während seiner zweiten Amtszeit erneut unter die Lupe genommen worden. Auch weil die MAGA-Anhänger besonders lautstark die Notwendigkeit einer vollständigen Transparenz der Regierung in Bezug auf Epstein gefordert haben. In der Überzeugung, dass dies eher prominenten Demokraten und Hollywood-Eliten als Trump schaden würde. Dies hat sich weitgehend als Bumerang erwiesen, da Trump ständig versucht, die Epstein-Geschichte hinter sich zu lassen. Und seine Anhänger davon zu überzeugen, dass es sich um eine ausgereizte Angelegenheit handelt, während immer mehr Details über seine Freundschaft mit dem Finanzier ans Licht kommen.

Das Bemerkenswerte an dem Geburtstagsbuch ist jedoch, dass Trumps angeblicher Brief mit seinen gruseligen Anspielungen und suggestiven Skizzen kaum fehl am Platz wirkt. Tatsächlich ist das dreiteilige Sammelalbum – mit insgesamt über 200 Seiten – voll von solchen versteckten Anspielungen von Epsteins Freunden. Voll mit direkten Kommentaren über seine unersättliche Lust und seine unzähligen „Freundinnen“. Sowie redigierten Fotos von Epstein mit spärlich bekleideten oder teilweise nackten Frauen.

Es gibt auch Zeichnungen, die auf seine Reisen mit dem Privatjet anspielen. Sein Flugzeug vom Typ Boeing 727-100, in dem er angeblich Sex mit minderjährigen Mädchen hatte, wurde als „Lolita Express“ bezeichnet. Und solche, die auf sein illegales Verhalten hinweisen. Eine Sammlung von Limericks, die sein Kunstberater Stuart Pivar geschrieben hat, stellt beispielsweise fest, dass Epstein „obwohl er nichts Gutes im Schilde führte, wann immer er konnte, dem Gefängnis entgangen ist“.

Er soll ein Messer gezückt haben

Das Buch enthält eine Einleitung von Maxwell und ist nach Kategorien von Verwandten und Bekannten gegliedert. Es beginnt mit einem Abschnitt „Familie“ mit Erinnerungen seiner Eltern und seines Bruders Mark Epstein. Es folgen Briefe von Menschen, die ihn kannten, als er in den 1950er- und 1960er-Jahren in Sea Gate, einer privaten Wohnanlage in Coney Island, Brooklyn, aufwuchs. Ein unsignierter, handgeschriebener Teil eines Freundes aus Brooklyn erinnert daran, wie der Autor, Epstein, ihr Freund Warren Eisenstein und Epsteins Bruder Mark Mädchen am Strand aufgegabelt und mit auf ein Boot genommen haben. Wo der Autor angeblich ein Messer gezückt und ihnen gesagt hat, sie sollten ihre Badeanzüge ausziehen.

Derselbe Autor beschreibt sich selbst und Epstein „im Bett, wo wir einige Mädchen vögeln“, während Epstein „mir Penicillin in den Hals schüttet“. Er erzählt weiter, dass er mit Epstein und „zwei sehr jungen Mädchen, wahrscheinlich gerade einmal 17 Jahre alt“ ausgegangen sei. Der darauf folgende maschinengeschriebene Brief, unterzeichnet von einem „Johnny Boy Kafka“, beschreibt in äußerst anschaulichen Details, wie Epsteins Eltern ihn gezeugt haben.

Als Nächstes folgt einer von zwei separaten Abschnitten mit dem Titel „Girlfriends“. Der beginnt mit einem Brief eines Bekannten, dessen Name unkenntlich gemacht wurde. Der Verfasser behauptet, dass Epstein in den 1970er Jahren „an Friedensmärschen teilgenommen habe, weil man dort am leichtesten Sex haben konnte“. Und er scherzt, dass dies eine „wirklich einzigartige Perspektive auf politischen Aktivismus“ sei. Es gibt weitere intime Bilder von Epstein mit Frauen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Und mehrere Aufnahmen, auf denen er sich in Badewannen aalt. Darunter eine, auf der seine Genitalien zensiert zu sein scheinen. Und eine andere mit der Bildunterschrift „Warten auf meine Fußmassage“.

„Was hat er dir versprochen?!!“

Auf einem weiteren Foto scheint Epstein etwas in einem Spezialitätengeschäft zu kaufen – die Bildunterschrift lautet: „Bist du sicher, dass mein ‚Winkie‘ dadurch wächst?“ Ein Foto von Epstein mit einer Frau, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde, ist mit dem Zitat „Wir glauben, er arbeitet für die CIA“ versehen. (Gerüchte über Epsteins Verbindungen zu Geheimdiensten sind zwar weit verbreitet. Sie wurden jedoch nie substanziell bestätigt.) Es gibt auch Bilder von Maxwell. Auf einem scheint sie mit einer Frau zu sprechen, deren Bild unkenntlich gemacht wurde, mit der Bildunterschrift „Was hat er dir versprochen?!!“ Auf einem anderen teilweise unkenntlich gemachten Bild sind sie und Epstein nackt in einem Pool zu sehen, wobei er sie von hinten umarmt.

Dann gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „Kinder”. Er enthält eine Kurzgeschichte, die offenbar in der Handschrift eines Kindes verfasst ist, über eine Figur namens „Uncel F”, die versucht, auf der Toilette zu koten, stattdessen aber auf den Boden kotet. Die folgenden Seiten enthalten eine kindliche Zeichnung einer Hochzeit. Dazu redigierte Fotos von kleinen Kindern im Bett, beim Klavierspielen und offensichtlich beim Posieren für die Kamera. Mit Bildunterschriften, die offenbar von Maxwell stammen. Epstein war nicht dafür bekannt, selbst Kinder gezeugt zu haben. Obwohl er Berichten zufolge von einem Plan sprach, mehrere Frauen auf seiner Ranch in New Mexico zu schwängern, um die Menschheit mit seiner DNA zu befruchten .

Rob and Kill war der Name des Plans

Das Kapitel „Freunde” des Geburtstagsbuchs, das den Brief enthält, dessen Verfasser Trump bestreitet, ist vielleicht das beunruhigendste. Es beginnt mit einem Foto, das offenbar Epstein und einen anderen Mann mit Kapuzenmasken zeigt. Und einem Text, der teilweise lautet: „Jeffrey enthüllte seinen Plan. Für manche mag es wie ein Plan zum schnellen Reichwerden ausgesehen haben. Aber für mich war es pure Genialität. Rob and Kill war der Name des Plans. Das erste Opfer sollte auf der Promenade von Venice Beach angegriffen und brutal ausgeraubt werden (würde sie mehr als das wollen?). Am helllichten Tag. Die heimtückischen Diebe wurden nie gefasst.“

In einem anderen Brief wird Epstein als „Degenerierter I“ angesprochen und mit „Degenerierter II“ unterzeichnet. Alan Dershowitz , der berühmte Anwalt, der Epstein einst zu seinen Mandanten zählte, reichte ein gefälschtes Cover der Vanity Fair ein, das zu Vanity Unfair umbenannt worden war. Und das mit falschen Schlagzeilen spekulierte, Epstein sei Jack the Ripper und habe die Terroristengruppe Al Qaeda finanziert. Dershowitz scherzte, er habe „sie überredet, den Schwerpunkt“ der Ausgabe „von Ihnen auf Bill Clinton zu verlagern“. (Auch Clinton taucht in dem Sammelalbum auf. Mit einer kurzen Notiz, in der Epstein für seine „kindliche Neugier“ gelobt wird.

Andere Freunde wiederholten anzügliche Begebenheiten und schrieben über „seine luxuriösen Häuser, die er gerne mit seinen Freunden teilt (lecker, lecker)“. Nathan Myhrvold, ehemaliger Chief Technology Officer bei Microsoft, merkte an, dass er „nicht in der Lage sei, Epsteins Lebensstil im Detail zu kommentieren“. Er fügte stattdessen Bilder von einer kürzlichen Reise nach Afrika bei, die Zebras und Löwen beim Sex zeigten. Joel Pashcow, ehemaliger Vorsitzender einer New Yorker Immobiliengesellschaft, steuerte eine Clipart-Grafik mit einem Flugzeug und Frauen in Badeanzügen bei.

Herz-Tattoo mit den Buchstaben „JE“

Die Illustration auf der folgenden Seite enthält Comic-artige Zeichnungen von Epstein. Im ersten Bild mit der Überschrift „1983“ ist er schäbig gekleidet und verteilt auf einer Geburtstagsparty Luftballons an Mädchen. Im zweiten Bild mit der Überschrift „2003“ sieht man Epstein, wie er sich in einer Villa am Meer entspannt, während sein Privatjet über ihm schwebt und er von vier fast nackten blonden Frauen massiert wird, von denen eine ein Herz-Tattoo mit den Buchstaben „JE“ auf ihrem Gesäß trägt. „Was für ein großartiges Land!“, lautet der Text auf dieser Hälfte der Seite.

Trump taucht ein zweites Mal in der „Friends“-Collage auf, zusammen mit Epstein, der auf einem Foto einen großen Scheck mit seinem Namen in der Hand hält. „Jeffrey zeigt schon früh sein Talent mit Geld + Frauen!“, lautet die Bildunterschrift. „Verkauft ‚vollständig abgeschriebenes‘ [Name entfernt] an Donald Trump.“

Epstein posiert mit Pashcow, einem dritten Mann, und einer Frau, deren Gesicht zensiert ist. (Trump behauptete im Juli bemerkenswerterweise, dass er und Epstein sich schließlich trennten, weil der Finanzier Spa-Mitarbeiter aus seinem Mar-a-Lago-Club „ gestohlen “ habe. Ein weiterer Brief enthielt eine Illustration von Brüsten mit der Notiz „Ich wollte dir geben, was du willst“ und gemalte Motive mit dem Eindruck einer Brustwarze auf der Seite. Mit der Bildunterschrift „Tit Prints“ und „speziell in Auftrag gegeben“ vom verstorbenen Ökonomen Henry Rosovsky.

Eine andere Frau lieferte Fotos ihrer Brüste

Ein nachfolgendes Kapitel mit dem Titel „Girlfriends“ enthält einen Brief einer Frau, die schrieb, dass sich ihr Leben „für immer verändert“ habe, nachdem sie von Maxwell angeheuert worden war, um Epsteins Füße zu massieren, und dann in seine Welt eingeführt wurde. „Mit dir, lieber Jeffrey, lache ich wie ein kleines Mädchen. Und fühle mich wie eine Frau“, schrieb sie. Und fügte ein Foto ihres Gesäßes in einem Badeanzug bei. Eine andere Frau lieferte Fotos ihrer Brüste, die unkenntlich gemacht wurden, sowie eines BHs. Eine dritte erinnerte sich daran, wie sie mit Epstein bei Bloomingdale’s einkaufen gegangen war, wo er sie fragte, ob sie noch Jungfrau sei, und sie dann „auf den Boden warf … mitten in der Schuhabteilung, und anfing, mich überall zu küssen und zu kitzeln!!“

Bikini-Fotos und andere Anspielungen auf sexuelle Beziehungen

Diese Autorin fügte ein Foto von sich selbst in Unterwäsche bei, auf dem ihr Gesicht unkenntlich gemacht war. Mit der Bildunterschrift: „Ich besuche dich in Palm Beach. Mit dir und einer Kamera in der Nähe habe ich keine Sekunde Privatsphäre, ha ha!“ Eine weitere Frau schrieb, sie wolle Epstein „in Vogelkopfstücke schneiden. Und sie zwischen meinen Backenzähnen zermahlen, bis ich dir alles Blut und Saft ausgesaugt habe“. Die Briefe von vermeintlichen „Assistentinnen“ waren nicht weniger anzüglich. Wie die „Freundinnen“ enthielten sie zahlreiche Bikini-Fotos und andere Anspielungen auf sexuelle Beziehungen.

Einer der letzten schockierenden Beiträge in dem Buch findet sich im Kapitel „Business“. Es stammt von Elliot Wolk, der bei Bear Stearns arbeitete, als Epstein in den 1970er Jahren bei der Investmentbank tätig war. „Jeffrey, ich erinnere mich, dass du Mitte der 1970er Jahre ein Starverkäufer für unsere steuerbegünstigten Strategien und unser Hedged-Option-Programm warst“, schrieb er. „Ich habe ein Konto für Bob Maxwell geführt.“ Das war der Medienmogul Robert Maxwell, Vater von Ghislaine Maxwell.

„Du hattest immer die Fähigkeit, jeden zu kennen und charmant zu sein“, schrieb Wolk. „War das, als du zum ersten Mal die jugendliche Tochter von Maxwell entdeckt hast …“ Offiziell waren Epstein und Maxwell erst seit 1991 ein Paar. Als Epstein 1976 zu Bear Stearns kam, war er Anfang zwanzig, während Maxwell Teenager war.

Ein erschreckendes Bild von Macht und Reichtum und einer aristokratischen Clique

Insgesamt trägt das „Geburtstagsbuch” zwar zum öffentlichen Wissen über Epsteins soziales Leben bei. Es wird aber wahrscheinlich keine weiteren Strafverfolgungen nach sich ziehen, da es in der verschlüsselten Sprache und den kryptischen Anspielungen der verschiedenen Autoren verfasst ist. Einige der Mitwirkenden sind bereits verstorben. Einige von ihnen lange bevor Epstein selbst 2019 in seiner Gefängniszelle erhängt aufgefunden wurde, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete. Nichtsdestotrotz zeichnet es ein erschreckendes Bild von Macht und Reichtum und einer aristokratischen Clique, die von Epsteins Vorliebe für sehr junge Frauen scheinbar unbeeindruckt oder sogar amüsiert war.

MAGA-Verschwörungstheoretiker werden sicherlich weiter auf die Veröffentlichung einer rein hypothetischen „Kundenliste” drängen, auf der die Namen der Personen stehen, denen Epstein Kinder für Sex geliefert hat. Aber näher als bis hierher werden sie wahrscheinlich nie kommen.