25 Jahre With Full Force: Alle Infos zum Metal-Festival

Lollapalooza Berlin 2018: Datum Am 08. und 09. September 2018 findet das Lollapalooza in diesem Jahr statt. Lollapalooza Berlin 2018: Veranstaltungsort Der Location-Wechsel setzt sich auch in diesem Jahr fort und so wird die 2018er-Ausgabe des Lollapalooza im Olympiastadion und dem angrenzenden Olympiapark stattfinden. Adresse: Olympiastadion Berlin Olympischer Platz 3 14053 Berlin Lollapalooza Berlin 2018: Lageplan Lollapalooza Berlin 2018: Preise & Tickets Wer das Festival Lollapalooza in Berlin besuchen möchte, hat verschiedene Ticketoptionen: Tagestickets für Samstag und Sonntag sind für 79 EUR im Vorverkauf erhältlich Das 2-Tagesticket gibt es für 139 EUR auf der offiziellen Website Lolla Experience Tickets sind…