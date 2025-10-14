SSIO verrät: Ein posthumes Xatar-Album ist in der Pipeline

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Anfang des Jahres verlor Deutschrap eine seiner wichtigsten Stimmen: Xatar, mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi. Kaum jemand hat die HipHop-Kultur so nachhaltig geprägt – als Rapper, Unternehmer, Labelchef von Alles oder Nix Records und als Symbolfigur zwischen Straße und Mainstream. Sein Aufstieg vom Bonner Untergrund bis auf die Kinoleinwand in Fatih Akins „Rheingold“ machte ihn zur Legende – und zu einer Projektionsfläche für Erfolg, Schuld und Erlösung.

„Er hat ein ganzes Album fertiggemacht“

In der neuen Folge von Hyped Radio mit Aria Nejati, der für den ROLLING STONE eine Digital-Cover-Story über Xatar umgesetzt hat, zeigt sich SSIO, einer von Xatars engsten Weggefährten, so ernst und verletzlich wie selten zuvor.

Er spricht über gemeinsame Visionen, über Ideen, die sie ausgetauscht haben – und über ein Album, das Xatar noch vor seinem Tod fertiggestellt haben soll. SSIO verrät Nejati im Gespräch:

„Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf – er hat noch ein ganzes Album abschließen können.“

„Ich weiß, was für Giwar Musik ist, und er weiß, was es für mich ist – es ist einfach unser Leben.“

„Es ist absolut geisteskrank“, sagt SSIO – als größtes Lob. „Meiner Meinung nach seine beste Platte. Leute brauchen ein dickes Fell dafür, es ist ein sehr persönliches Album.“ Die Idee sei gewesen, dass Xatars Werk an das Ende von SSIOs eigener Promophase anschließt: „Die Idee war, dass Giwar an meiner Promophase anknüpft. Für mich war es wichtig, dieses Vorhaben zu finalisieren. Ich bin überzeugt, dass es sein Wille und auch mein Wille war.“

In diesen Worten schwingt nicht nur Respekt mit, sondern auch eine tiefe künstlerische Verbundenheit:

„Ich weiß, was für Giwar Musik ist, und er weiß, was es für mich ist – es ist einfach unser Leben.“

Selten hat man SSIO in der Öffentlichkeit so ernst, reflektiert und menschlich erlebt. In einem Genre, das Stärke und Coolness oft über Emotion stellt, erinnert dieses Gespräch daran, dass Deutschrap auch von Freundschaft, Verlust und Vermächtnis erzählt – und dass Xatar mehr war als nur ein Gangsta-Mythos: Er war ein Möglichmacher.

