Was ist Adenochrom – und was hat Xavier Naidoo damit zu tun?

Die wenigsten Menschen, die sich nicht gerade mit Chemie, Psychiatrischer Psychologie und Verschwörungstheorien beschäftigen, dürften von dem Wort Adenochrom schon einmal etwas gehört haben.

Nach einem kruden Clip, in dem Xavier Naidoo äußerst emotional zum Thema Kinderhandel und Ritualmord spricht, ist das biologisch und empirisch nachweisbare Nebenprodukt von Adrenalin, das in der Erforschung der Ursachen von Schizophrenie eine Hauptrolle spielt, plötzlich zum Thema geworden.

Was meint Xavier Naidoo mit Adenochrom?

In dem etwa fünfminütige Video, das vor wenigen Tagen auf dem YouTube-Kanal einer bekannten Gruppe von Verschwörungstheoretikern veröffentlicht wurde (wobei das Datum der Herstellung unklar beliebt), fängt Sänger Naidoo sogar an zu weinen, als er über entführte Kinder, Ritualmorde, eine geheimnisvolle Sekte und Satanismus berichtet. Schon in seinem seltsamen Song „Marionetten“ berief er sich darauf. Das alles ist schon in der Kombination schwer vorstellbar.

Naidoo spricht von Kindern, die entführt werden, um ihnen Blut abzuzapfen für eine Art Superdroge und Anti-Aging-Produkt. Außerdem sollen sie an Organhändler verkauft und für Kannibalismuszwecke getötet werden.

Nach der Verschwörungstheorie, die zur Zeit in entsprechenden Netzwerken geteilt wird, sollen zur Zeit auf dem Versorgungsschiff, das in New York vor Anker liegt, um Tausende von Corona-Kranke behandeln zu können, Kinder mit schweren Atemproblemen versorgt, die aus unterirdischen Anlagen befreit wurden. Einige von ihnen, heißt es, hätten noch nie das Tageslicht gesehen und müssten dringend mit Nahrung versorgt werden. Sie sollen als Sexsklaven gehalten worden sein. Angeblich gibt es eine Krankenschwester, die dies bezeugen würde.

Schizophrenie-Forschung und Antisemitismus

Soweit die Verschwörungstheorie. Aber was hat Adenochrom damit zu tun? Adrenochrom bildet sich im menschlichen Körper als Nebenprodukt von Adrenalin. Fälschlicherweise wurde es als angeblich psychoaktive Substanz verstanden – gesprochen wird davon unter anderem in „Fear and Loathing in Las Vegas“ von Hunter S. Thompson. In den 40er-Jahren wurde entdeckt, dass Adenochrom sehr wahrscheinlich zur Wahnbildung von Schizophreniekranken beitragen kann, der Wirkung von LSD und Meskalin sehr ähnlich.