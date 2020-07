auch interessant



Moses Pelham, einer der Vorreiter der deutschen Hip-Hop-Kultur, verhalf einst Xavier Naidoo zum Erfolg. Was der momentan für verworrene Verschwörungstheorien verbreitet, kann Pelham gar nicht begreifen.

Der 49-Jährige erinnert sich an das erste Zusammentreffen mit Naidoo – ein Tag, der die Karriere Naidoos veränderte.

Xavier Naidoos Verschwörungstheorien machen Moses Pelham sprachlos

Als Pelham den Sänger in den Neunzigern zufällig im Studio antraf, war er sofort begeistert von Naidoo. „Der nahm in dem Studio, in dem ich zu dem Zeitpunkt arbeitete, eines Tages eine Bierwerbung auf. Und ich war sofort wahnsinnig beeindruckt von dieser Stimme“, erzählt Pelham der „Süddeutschen Zeitung“.

Was Naidoos derzeitige Entwicklung im Zusammenhang mit den Verschwörungstheorien betrifft, sei er“ ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos in diesem Zusammenhang.“ Pelham selbst sei politisch in der Mitte situiert. Über Naidoos politische Ausrichtungen sagt er: „Menschen, die sich in völlig irre Behauptungen flüchten, können offenbar nicht unterscheiden zwischen der Situation, mit der sie unzufrieden sind, und der Vernunft in Hinblick auf die entsprechenden Maßnahmen.“

Das sei „als wäre ich auf meine Eltern sauer, wenn die sagen: Wir können da heute nicht hingehen, weil es regnet. Als hätten die Eltern das Wetter gemacht. Jetzt ist das Wetter eben Corona, aber es ist das gleiche Prinzip.“

Für Pelham kann es nur einen Grund für solche wirren Glaubensbekenntnisse geben: „Eine Mischung aus Frustration und Dummheit, nehme ich an.“