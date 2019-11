Gewinnen: Fan-Pakete von „Yesterday“ mit Bluetooth-Turntable

Mit Gerald Butler und Morgan Freeman ist der dritte Teil der „Has Fallen“ Reihe in den Kinos - Rolling Stone verlost 2x2 Freikarten.

Mike Banning, gespielt von Gerald Butler ist der loyalste Mann des Secret Service. Zwei Mal hat er bereits den US-Präsidenten gerettet – Zeit, die Dinge etwas ruhiger anzugehen und über eine Versetzung in den Innendienst nachzudenken. Doch während eines Routineeinsatzes ändert sich alles: Bei einem Anschlag auf Präsident Trumbull (Morgan Freeman), stirbt fast das gesamte Secret-Service-Team – nur Banning überlebt und gilt plötzlich als hauptverdächtig. Während Präsident Trumbull im Koma liegt wird Banning quer durchs Land gejagt und muss beweisen, wer in Wahrheit verantwortlich ist. Sehen Sie den Trailer zu „Angel Has Fallen“ https://www.youtube.com/watch?v=vlTyzYSomdM&feature=youtu.be Wie schon in den beiden „Fallen“-Vorgängerfilmen…