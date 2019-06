„Yesterday“: Jetzt Tickets für exklusive Previews in drei deutschen Städten gewinnen

Über den Film

„Yesterday“ erzählt die Geschichte von Jack Malik, einem erfolglosen Singer-Songwriter, der den Traum vom großen Starsein schon längst aufgegeben hat. Mit seiner Jugendfreundin Ellie lebt er in einem verschlafenen Heimatdorf an der Küste Englands und sie ist auch die einzige Person, die noch daran glaubt, dass Jack irgendwann der Durchbruch gelingen wird. Doch dann kommt alles ganz anders…

Während eines plötzlichen und unergründlichen Stromausfalls wird Jack von einem Bus angefahren und verliert infolgedessen das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, ahnt er noch nicht, dass sich die Welt um ihn herum verändert hat. Erst als er später harmlos ein Lied von den Beatles vor sich hin singt und keiner seiner Freunde den Song erkennt, dämmert es ihm langsam: In den Köpfen der gesamten Weltbevölkerung haben die Beatles nie existiert und keiner kennt die Welthits von Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Doch Jack nutzt die Gunst der Stunde und verzaubert sein Publikum mit den Liedern der Beatles, indem er vorgibt, die eigentlich weltberühmten Songs würden von ihm stammen. Mit Hilfe seiner Managerin Debra wird er so über Nacht zum Superstar. Doch mit dem Ruhm kommt auch die Erkenntnis, dass sein Erfolg sinnnlos ist, wenn er dafür seine Liebe zurücklassen muss. Um Jugendfreundin Ellie nicht zu verlieren, muss Jack schließlich seinen Platz in der Welt finden und erkennen, wo er wirklich hingehört.

Verlosung

„Yesterday“ läuft am 11. Juli 2019 in deutschen Kinos an. Mit ROLLING STONE und Universal Pictures erhalten Sie aber die Chance, den Film exklusiv und vor allen anderen in Previews in drei deutschen Städten zu sehen. Denn wir verlosen pro Stadt 15x 2 Tickets.

Städte und Kinos:

Hamburg: Abaton

Berlin: Adria

München: Royal

Datum und Uhrzeit:

Dienstag, 09. Juli 2019

20 Uhr

Der Film wird in der deutschen Fassung gezeigt.

Beantworten Sie einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wer hat bei „Yesterday“ Regie geführt?

