Gewinnen: 2×2 Kinotickets sowie 2x der Soundtrack zum neuen Kinofilm „The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“

„The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte“ ab 17. November in den deutschen Kinos

Zum Kinostart am 17. November 2022 verlosen wir 2×2 Kinotickets sowie 2x den Soundtrack zum Film der deutschen Neuinterpretation von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Regie hat Florian Sigl geführt.

Der im Mozart-Internat aufwachsende Gesangsschüler Tim, gespielt von Jack Wolfe, entdeckt eines Nachts ein geheimes Portal, welches ihn in die Welt von Mozarts „Die Zauberflöte“ entführt. Um Prinzessin Pamina aus der Gefangenschaft unter Sarastro zu retten, muss Tim in der Rolle des Prinzen Tamino gemeinsam mit Vogelfänger Papageno spannende Aufgaben lösen. Nachts in der Rolle des Prinzen Tamino beschäftigt, muss Tim tagsüber dennoch weiterhin seinen Schulalltag bewältigen.

Empfehlung der Redaktion Queen und Adam Lambert covern die Opernarie „Nessun Dorma“

In weiteren Rollen erscheinen neben Jack Wolfe („The Witcher“) außerdem Iwan Rheon („Game of Thrones“), F. Murray Abraham („Amadeus“, „Grand Budapest Hotel“), Stefan Konarske („Das Boot“, „Der junge Karl Marx“) und Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan („Bad Banks“, „Systemsprenger“).

Der Soundtrack zum Film ab 09. November

Der Soundtrack zum Film erscheint bereits am 09. November 2022 bei der Deutschen Grammophon. Eingespielt vom Mozarteumorchester Salzburg, bei dessen Gründung Mozarts Witze Constanze und seine beiden Söhne beteiligt waren, liefert der Soundtrack die passende Musik zum Mitfiebern.

Die Opernsänger*innen Sabine Devieilhe, Rolando Villazón und Morris Robinson komplettieren mit ihrem Gesang den Cast.

Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen

ROLLING STONE verlost 2×2 Kinotickets sowie 2x den Soundtrack zum Film „The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Zauberflöte“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 16. November. Viel Erfolg!