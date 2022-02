Zu gewinnen: Das neue Album von Daniel Hope

Foto: Erik Almås. All rights reserved.

Der in Berlin lebende Geiger Daniel Hope widmet sich auf seinem neuesten Album „America“ dem umfassenden Repertoire amerikanischer Musik. Von Jazz und Klassik bis hin zu Boradway-Songs und amerikanischer Volksmusik. Das Album erscheint am 04. Februar 2022. Das Vinyl-Release folgt am 05. März 2022.

Hobe begibt sich mit „Americana“ auf eine Spurensuche nach den Ursprüngen amerikanischer Musik. „Wir erkennen, dass ein Stück aus Amerika stammt, sobald wir es hören“, erzählt der Geiger. „Aber was ist es, dass Musik amerikanisch klingen lässt?“

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage spielt Hope Werke von so unterschiedlichen Komponist*innen wie Leonard Bernstein, Sam Cooke, Aaron Copland, oder Duke Ellington. Die Aufnahmen entstanden gemeinsam mit dem Züricher Kammerorchester in Kombination mit Gesang, Klavier, Jazz-Trio, Streich- und Kammerorchester sowie Schlagzeug. Auch einige Gäste sind auf dem Album zu hören, darunter die deutsche Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane, die brasilianische Pianistin Sylvia Thereza und der deutsche Jazzgitarrist Joscho Stephan.

„A Change Is Gonna Come“ – Daniel Hope und Joy Denalane:



