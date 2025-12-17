Angelina Jolie: „Ich teile diese Narben mit Frauen, die ich liebe“

Zwölf Jahre nach ihrer Entscheidung, sich 2013 einer präventiven doppelten Mastektomie zu unterziehen, zeigt Angelina Jolie öffentlich ihre Narben von der Operation, um das Bewusstsein für Brustgesundheit und Brustkrebsvorsorge zu schärfen.

Während eines Interviews mit „Time France“ wurde Jolie gefragt, warum sie sich entschieden habe, die Ergebnisse ihres Eingriffs zu zeigen.

„Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe“, sagte die Oscar-Preisträgerin der Zeitschrift, die eine Vorschau auf ihren Artikel veröffentlichte – das vollständige Interview soll am 18. Dezember erscheinen. „Und ich bin immer bewegt, wenn ich sehe, dass andere Frauen ihre Narben zeigen. Ich wollte mich ihnen anschließen, da ich wusste, dass ‚Time France‘ Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs veröffentlichen würde.“

Gefahr durch defektes Gen

In einem Gastbeitrag für „The New York Times“ aus dem Jahr 2013 mit dem Titel „My Medical Choice“ (Meine medizinische Entscheidung) teilte Jolie mit, dass sie ein „defektes“ Gen, BRCA1, in sich trägt, das ihr laut Schätzungen von Ärzten ein 87-prozentiges Risiko für Brustkrebs und ein 50-prozentiges Risiko für Eierstockkrebs einbringt.

Jolie, deren Mutter, die Schauspielerin Marcheline Bertrand, 2007 im Alter von 56 Jahren an Krebs starb, unterzog sich am 27. April desselben Jahres einer Brustamputation.

„Ich wollte diesen Artikel schreiben, um anderen Frauen zu sagen, dass die Entscheidung für eine Brustamputation nicht leicht war“, schrieb Jolie damals. „Aber ich bin sehr froh, dass ich sie getroffen habe. Meine Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, ist von 87 Prozent auf unter 5 Prozent gesunken. Ich kann meinen Kindern sagen, dass sie keine Angst haben müssen, mich durch Brustkrebs zu verlieren.“

Prävention von Eierstockkrebs und weitere Eingriffe

Im März 2015 erklärte Jolie, dass sie sich als vorbeugende Maßnahme gegen Eierstockkrebs auch die Eierstöcke und Eileiter entfernen ließ.

Jolie spielt die Hauptrolle in Alice Winocours neuem Film „Couture“, in dem sie eine amerikanische Filmemacherin darstellt, die mitten in der Pariser Modewoche erfährt, dass sie Brustkrebs hat.

„Meine Mutter war jahrelang krank. Als sie eines Abends nach ihrer Chemotherapie gefragt wurde, wurde sie sehr emotional und sagte mir, dass sie lieber über etwas anderes gesprochen hätte; sie hatte das Gefühl, dass die Krankheit ihre gesamte Identität ausmachte“, erzählte Jolie „Time France“. „Ich liebe diesen Film, weil er eine Geschichte erzählt, die weit über den Weg eines kranken Menschen hinausgeht: Er zeigt das Leben. Es war diese leuchtende Perspektive, die mich berührt und mich dazu gebracht hat, diese Rolle spielen zu wollen.“