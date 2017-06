Rolling Stone

Review: Hurricane 2017, der Samstag: große Popkunst und Konsensmomente Es lebe die Unterschiedlichkeit: Der Samstag des Hurricane 2017 vermischt Punkrock, Artpop und HipHop zu einem großen Musikfest. Regen? Nur ein bisschen.

Southside 2017, der Samstag: Fotos von Rancid, Haftbefehl, Boy und mehr Sehen Sie hier die besten Fotos vom Southside-Samstag 2017: Mit Rancid, SDP, Frank Turner, Boy, Hafti, Klaas und Clueso.

Hurricane 2017, der Samstag: Fotos von Linkin Park, Lorde, Blink-182 und mehr Der Hurricanne-Samstag lief prächtig an: Lorde, Blink-182, Maximo Park, Linkin Park und viele andere absolvierten großartige Auftritte. Hier sind die Fotos.

Depeche Mode: „Going Backwards“ im 360-Grad-Video – hier sehen! Wer die Wartezeit zur Hallentour von Depeche Mode im kommenden Winter verkürzen möchte, der kann sich die neue Single „Going Backwards“ nun in einem 360-Grad-Video anschauen.

Review: Hurricane 2017, der Freitag – „Walls Of Love“ Glanzvoller Auftakt: Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds sagt, dass Festivals wie das „Hurricane“ ein Manifest des Widerstands in Zeiten des Terrors seien und dass die Musik siegen werde. Trey Cool von Green Day wiederum bekennt: „Ick habe eine große Schniedelwutz“

Southside 2017, der Freitag: Fotos von Alt-J, Wolfmother, Mando Diao und mehr Hier im Überblick: die schönsten Fotos vom Southside-Freitag

Hurricane 2017, der Freitag: Fotos von Green Day, Imagine Dragons, SDP und mehr Sehen Sie hier: die schönsten Fotos vom Hurricane-Festivalauftakt am Freitag.

Review: Twin Peaks, Staffel 3, Folge 7: Das Gipfeltreffen zwischen Cooper und Diane Endlich erfahren wir, was zwischen „How's Annie?“ und dem Wiederauftauchen des bösen Cooper passiert ist.

Ed Sheeran will endlich eine Sex-Szene drehen – mit Helen Mirren! Seit geraumer Zeit versucht sich der britische Sänger Ed Sheeran auch an der Schauspielerei. Nun hat er in einem Interview verraten, dass für eine Sexszene nur eine Frau in Frage kommt.

„Dürrenmatt kann mich am Arsch lecken“: Jan Böhmermann verreißt Meisterwerke deutscher Literatur In der letzten „Neo Magazin Royale“-Show vor der Sommerpause erteilte Jan Böhmermann unter dem Motto „Letzte Stunde vor den Ferien“ seinen Zuschauern eine etwas andere Literatur-Lehrstunde. Die vorgestellten Dichter bekamen ordentlich ihr Fett weg.

Hups! Hat Goldie etwa die wahre Identität von Banksy verraten? Auch wenn die ganze Welt meint, den Street-Art-Künstler Banksy aufgrund seiner Werke zu kennen, so ist seine wahre Identität weiterhin ein Geheimnis. Nun könnte sich Künstler sich Goldie in einem Podcast verplappert haben.

Depeche Mode Hallentour 2017/2018: Vorverkauf hat begonnen Zwischen November 2017 und Februar 2018 geben Depeche Mode acht Konzerte in Deutschland, eines in Österreich. Seit Freitag gibt es offiziell Karten für die Shows.

Hurricane-Quiz: Wie gut kennst du das Hurricane Festival? Bist du der Festival-Experte? Oder nur ein Stubenhocker? Mit unserem knallharten Hurricane-Quiz könnt ihr austesten, ob ihr den Anforderung eines Premium-Festivalgängers gewachsen seid.

Foo Fighters: Neuen Song „Sunday Rain“ hier hören! Die Foo Fighters geben gerade ganz schön Gas! In Riga spielten sie nun einen weiteren neuen Song mit dem Namen „Sunday Rain“– und den singt nicht Dave Grohl.

„Star Wars“: Neuer Regisseur für Han-Solo-Spin-Off gefunden Die zuvor gebuchten Filmemacher Phil Lord und Christopher Mille hatten wegen künstlerischer Differenzen das „Star Wars“-Projekt aufgeben müssen.

Prince: Heute erscheint das Deluxe-Reissue von „Purple Rain“ – hier im Stream hören Mit dabei sind auch bisher unbekannte Lieder von Prince und ein Konzertfilm.

Guns N’ Roses live in Hannover 2017 – mit Gastmusiker Angus Young: Setlist, Fotos, Videos Guns N' Roses lierferten in Hannover bei ihrem „Not In This Lifetime“-Konzert einen geteilten Auftritt. Zwischenzeitlich war die Arena wegen Gewitters evakuiert und der Gig unterbrochen worden.

Festival-Friday: Wir verlosen Tickets fürs splash! und Sennheiser-Kopfhörer Machen Sie sich bereit für den nächsten Festival-Friday!

Depeche Mode live in Berlin 2017: Setlist, Fotos, Videos Am Donnerstag machte die „Global Spirit“-Tour von Depeche Mode Halt im Berliner Olympiastadion. Als Special-Effects gab es zuckende Blitze und tropische Temperaturen in der Arena.

Depeche Mode live in Berlin 2017: Die besten Fotos Der Auftritt von Depeche Mode im Olympiastadion in Berlin am Donnerstag (22. Juni 2017) in Bildern.