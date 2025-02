Am Sonntag wird gewählt, und so eine dramatische Wahl gab es vielleicht noch nie. Die Demokratie muss gegen ihre Feinde verteidigt werden. Dazu rufen viele deutsche Popstars auf; Helene Fischer, Die Toten Hosen und Tocotronic – so verschieden sie sind –bekräftigen in Statements und Initiativen ihre Opposition zur AfD. Andere bleiben still. Sollte sich nicht jeder mit einer Plattform für die Demokratie aussprechen? Darüber diskutieren wir. Plus: Wir besprechen das neue Album der britischen Post-Punk-Band Squid.