„Days We Left Behind“ von Paul McCartney: Ist das der richtige Sound für Sir Paul?

Plus: Wir sprechen über "Distracted", das neue Album vom funky Bass-Virtuosen Thundercat!

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Paul McCartney - The Boys of Dungeon Lane Cover Artwork (1)[7]

Foto: Anwender. Universal. All rights reserved.

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Paul McCartney ist mit einer neuen Single zurückgekehrt. Wie gut ist „Days We Left Behind“? Funktioniert der moderne Sound des Produzenten Andrew Watt bei dieser eigentlich melancholischen Akustikballade? Plus: Als wäre in den 1970ern auf einem L.A.-Freeway ein Zappa-Fan mit einem Parliament-Fan zusammengestoßen, so ungefähr klingt die Musik des Bass-Virtuosen Thundercat. „Distracted“ heißt sein neues Album; Maik und Jan sind sich diesmal nicht ganz einig.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Thundercat Rolling Stone Weekly Days We Left Behind Paul McCartney