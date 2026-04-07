Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Paul McCartney ist mit einer neuen Single zurückgekehrt. Wie gut ist „Days We Left Behind“? Funktioniert der moderne Sound des Produzenten Andrew Watt bei dieser eigentlich melancholischen Akustikballade? Plus: Als wäre in den 1970ern auf einem L.A.-Freeway ein Zappa-Fan mit einem Parliament-Fan zusammengestoßen, so ungefähr klingt die Musik des Bass-Virtuosen Thundercat. „Distracted“ heißt sein neues Album; Maik und Jan sind sich diesmal nicht ganz einig.