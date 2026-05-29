Die Toten Hosen: „Trink aus, wir müssen gehen!“ – Unser ausführliches Pro & Kontra

Ein Deep Dive in das Abschiedsalbum der Toten Hosen

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Die Toten Hosen, "Trink aus, wir müssen gehen!" (2026) Foto: JKP. All rights reserved.

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Mit „Trink aus, wir müssen gehen!“ veröffentlichen die Toten Hosen ihr letztes reguläres Studioalbum, fast 45 Jahre nach Gründung der Band. Glückt den Düsseldorfer Legenden der große Abschied? Birgit und Jan besprechen das Album ausführlich – und Birgit verrät ein paar Behind the Scenes-Fakten zu ihrer RS-Titelgeschichte.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Rolling Stone Weekly Trink aus „Trink Aus! Wir müssen gehen“-Tour Die Toten Hosen Campino