Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Podcast Player

Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Mit „Trink aus, wir müssen gehen!“ veröffentlichen die Toten Hosen ihr letztes reguläres Studioalbum, fast 45 Jahre nach Gründung der Band. Glückt den Düsseldorfer Legenden der große Abschied? Birgit und Jan besprechen das Album ausführlich – und Birgit verrät ein paar Behind the Scenes-Fakten zu ihrer RS-Titelgeschichte.