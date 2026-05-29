Die Toten Hosen: „Trink aus, wir müssen gehen!“ – Unser ausführliches Pro & Kontra
Ein Deep Dive in das Abschiedsalbum der Toten Hosen
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Mit „Trink aus, wir müssen gehen!“ veröffentlichen die Toten Hosen ihr letztes reguläres Studioalbum, fast 45 Jahre nach Gründung der Band. Glückt den Düsseldorfer Legenden der große Abschied? Birgit und Jan besprechen das Album ausführlich – und Birgit verrät ein paar Behind the Scenes-Fakten zu ihrer RS-Titelgeschichte.
Mehr News und Stories