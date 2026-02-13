Nach Epstein-Enthüllungen: Beben in der Musikwelt – Chappell Roan, Mick Jagger u.a.

Plus: Lohnt sich "Adult Child" – das verlorene Album der Beach Boys?

Chappell Roan bei den Grammys

Chappell Roan bei den Grammys

Die Enthüllungen um die Epstein-Akten berühren auch die Musikindustrie. Casey Wasserman, CEO der großen Management-Agentur Wasserman, hat mit der Epstein-Gehilfin Maxwell korrespondiert. Nun verlassen große wie kleine Acts – Chappell Roan, Wednesday, Weyes Blood – seine Agentur. Maik und Jan diskutieren die Rolle der Musiker und die Möglichkeit des Widerstands. Plus: Die Beach Boys veröffentlichen das legendäre, unveröffentlichte Album „Adult/Child“ von 1977 im Boxset „We Gotta Groove“. Und: Jan und Maik sprechen über das neue Album der Manchester-Berliner Noise-Gruppe Mandy, Indiana.

Wasserman We Gotta Groove Mick Jagger The Beach Boys Maik Brüggemeyer Jeffrey Epstein Chappell Roan Epstein