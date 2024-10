Boss Springsteens wichtigster Fight? Er zieht für Harris in den Swing-States-Wahlkampf

Bruce Springsteen wird am 24. Oktober zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und der Vizepräsidentin Kamala Harris auf einer großen Kundgebung in Atlanta, Georgia, auftreten. Damit wollen sie eine Reihe von „When We Vote We Win“-Konzerten in den sieben wichtigsten Swing States in den letzten Tagen des Wahlkampfs einleiten.

Eine zweite Veranstaltung wird am 28. Oktober in Philadelphia, Pennsylvania, mit Springsteen und Barack Obama stattfinden. Einem hochrangigen Wahlkampfvertreter zufolge werden in den kommenden Tagen weitere „When We Vote We Win“-Kundgebungen angekündigt. Sie werden wahrscheinlich in Michigan, Wisconsin, Arizona, North Carolina und Nevada stattfinden.

When We Vote We Win“

Anfang des Monats hatte Springsteen Kamala Harris in einem Video, das in einem Diner in Freehold, New Jersey, aufgenommen wurde, offiziell unterstützt. „

Vielleicht hat sich dieses großartige Land seit dem Bürgerkrieg nicht mehr so politisch, geistig und emotional gespalten gefühlt wie in diesem Moment“, sagte Springsteen. „Das muss nicht so sein. [Kamala Harris und Tim Walz] setzen sich für eine Vision dieses Landes ein, die jeden respektiert und einbezieht, unabhängig von Klasse, Religion, Ethnie, politischem Standpunkt oder sexueller Identität. Und sie wollen die Wirtschaft in einer Weise wachsen lassen, die allen zugute kommt. Nicht nur einigen wenigen wie mir. Und das ist die Vision von Amerika, über die ich seit 55 Jahren immer wieder schreibe.“

Der Boss ist ein Demokrat

In den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern hielt sich Springsteen weitgehend aus der Politik heraus. Im Jahr 2004 unterstützte er jedoch Senator John Kerry und machte mit ihm Wahlkampf in ganz Amerika. „Ich wollte eine unabhängige Stimme für das Publikum bleiben, das zu meinen Shows kam“, sagte Springsteen 2004 gegenüber Rolling Stone . „ Wir haben über die Jahre versucht, viel Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Sodass die Menschen, wenn wir zu etwas Stellung bezogen, dem unvoreingenommen gegenüberstanden.“

Springsteen warb 2012 während Obamas Wiederwahlkampagne für ihn und trat 2016 bei einer Veranstaltung von Hillary Clinton in Philadelphia auf. Die Pandemie machte es ihm unmöglich, 2020 für Joe Biden zu werben. Aber er trat am Abend seiner Amtseinführung im Lincoln Memorial auf.