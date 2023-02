Carminho gilt in ihrer portugiesischen Heimat bereits als eine der größten Stimmen unserer Zeit – und ihr unverwechselbarer Fado-Gesang findet auch international Anklang. Ihr neues Album „Portuguesa“ wurde nun für den 3. März 2023 angekündigt. Schon jetzt ist die erste Single „O quarto (fado Pagem)“ daraus zu hören.

Carminho verleiht dem portugiesischen Musikstil Fado Kraft, Leidenschaft und Tiefe – mit ihrem durchdringenden Verständnis für das tiefsinnige Traditionsgenre nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine schicksalhafte Reise. Zugleich gelingt es ihr, neue Klassiker zu erschaffen, die ihren persönlichen Stempel tragen. Carminho erkundet unterschiedliche Kombinationen innerhalb des Kanons, überdenkt die Form und bewegt sich in dem vertrauten Element so sicher wie ein Fisch im Wasser.

„Portuguesa“ von Carminho erscheint am 03. März 2023

„Portuguesa“ enthält 14 Songs und wurde von Carminho selbst produziert. Die Musikerin arbeitete für ihr neuestes Projekt mit weiteren Songwriter*innen zusammen, ist aber auch für einen Teil der Texte und sowie traditionelle Fado-Kompositionen verantwortlich. Über die Arbeit an dem Album sagt sie: „,Portuguesa‘ ist das Resultat zehn konzentrierter Tage in den Namouche Studios im März 2022, genauso flossen jedoch die beiden vorherigen Jahre darin ein. Ich bin immer auf der Suche nach diesem ganz speziellen Schwindelgefühl, bei dem ich mit neuen Kombinationen derselben Grundzutaten meine Identität finden kann. Das hier ist meine Geschichte, meine Ursprünge, meine Einflüsse und die Musik, in der ich mich wiederfinde.“

Das Album, das am 03. März 2023 erscheint, kann man hier bestellen. Live ist Carminho am 09. Mai 2023 in der Berliner Philharmonie zu sehen.

Carminho: Tracklist von „Portuguesa“

1. O quarto (fado Pagem)

2. As Flores (fado Flores)

3. As Fontes (fado Sophia)

4. Praias Desertas

5. Marcha de Alcântara de 1969

6. Fado é Amor

7. Palma

8. Simplesmente ser

9. É Presciso Saber Porque se é Triste

10. Sentas-te a meu Lado

11. Ficar

12. Pedra Solta

13. Levo o meu Barco no Mar

14. Meu Amor Marinheiro