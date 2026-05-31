Geheimhochzeit: Das ist Dua Lipas Ehemann

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Dua Lipa und Callum Turner haben geheiratet! Das Paar gab sich Berichten zufolge im Rahmen einer intimen Zeremonie im Old Marylebone Town Hall in London das Jawort.

Fotos von der Feier, die der „Sun“ und der „Daily Mail“ vorliegen, zeigen das strahlende Paar, das lächelnd die Stufen des Gebäudes hinabstieg, während Freunde und Familie Konfetti warfen.

Die Sängerin, 30, trug laut „Vogue“ einen eleganten weißen Hosenrock von Schiaparelli, entworfen von Daniel Roseberry – dazu einen passenden Hut von Stephen Jones, Handschuhe und Pumps von Christian Louboutin. Der Schauspieler, 36, erschien in einem dunkelblauen Zweireiher von Ferragamo. Dem Vernehmen nach soll auf die standesamtliche Trauung noch eine zweite Hochzeitsfeier in der Villa Igiea in Palermo folgen.

Kein Kommentar der Vertreter

Lipas und Turners Management reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE.

Kurz zuvor hatte Lipa auf Social Media eine Bilderreihe geteilt, die offenbar bei ihrem Junggesellinnenabschied auf Ibiza entstanden war. „Funmaxxing is an internet slang term describing the practice of intentionally maximizing enjoyment“, schrieb sie als Bildunterschrift auf Instagram.

Im vergangenen Jahr hatte Lipa ihre Verlobung mit dem Schauspieler öffentlich bestätigt. „Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend“, sagte sie im Juni 2025 gegenüber der „British Vogue“. „Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu sehen und einfach – ich weiß nicht – für immer beste Freunde zu sein: Das ist ein wirklich besonderes Gefühl.“

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