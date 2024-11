Geburtstagsständchen für eine Stilikone

Wenn Ikonen Jubiläen feiern, haben sie eine angemessene Party verdient: Zum 20. Geburtstag seiner Digitalpiano-Serie PRIVIA hat sich CASIO mit Rolling Stone Germany zusammengetan, um das „Geburtstagskind“ dem Anlass entsprechend zu würdigen.

Das Fest stieg am 29. Oktober 2024 im Hamburger „Penthouse Elb-Panorama“ – inklusive atemberaubendem Rundum-Blick über Elbhafen und die Skyline der Hansestadt. Und natürlich mit prominenten Gästen, die nicht nur für, sondern vor allem auch mit dem Jubilar ein Ständchen gaben.

Eine Geburtstagssause für ein Musikinstrument? Klingt komisch, ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil, denn das PRIVIA von CASIO ist ein ganz besonderer Vertreter seiner Art, der durchdachtes Design, kompromisslosen Klang, und authentisches Spielgefühl mit zukunftsweisender Funktionalität vereint – und damit das Klavier für die Gegenwart frisch definiert.

Die aktuelle Generation des PRIVIA – das PX-S7000 – setzt neue Maßstäbe durch die Kombination innovativer Klangtechnologien mit atemberaubendem Design, das sich nahtlos in eine moderne Wohn-Ästhetik einfügt. Klare Linienführung, eine Farbauswahl passend für jeden Einrichtungsstil und eine hochwertige Verarbeitung machen das PRIVIA zu einem außergewöhnlichen Hingucker.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Genauer hinschauen und -hören lohnt sich immer

Aber wie im echten Leben zählen auch beim »Privia« die inneren Werte. Und die haben es in sich! Vier einzeln angetriebene Breitbandlautsprecher mit der CASIO-eigenen Spatial-Sound-System-Technologie, mögliche Akustikoptimierung je nach Position im Raum, hochwertige Holz-Hybrid-Tastatur, stabile Pedale und eine große Sounds-Auswahl garantieren eine enorme klangliche Authentizität. Darüber hinaus kann man das Instrument optional sogar mit Batterien betreiben, was ganz neue Performance-Möglichkeiten eröffnet.

Die umfangreichen Konnektivitätsoptionen bieten nicht nur physische Anschlüsse, z.B. für den Anschluss von einem dynamischen Mikrofon, sondern auch die Möglichkeit, auf das Instrument über die CASIO „MUSIC SPACE“-App per Tablet oder Smartphone zuzugreifen. Ein mitgelieferter Wireless MIDI & AUDIO Adapter erlaubt sogar, das integrierte Lautsprechersystem auch für eigene Soundquellen zu nutzen!

Die Artist-Elite, die mühelos Grenzen überschreitet

Look und Funktionalität begeistern nicht nur die zahlreich erschienenen Geburtstagsgäste, sondern auch das internationale Line-Up spannender Künstler:innen, die es sich nicht nehmen ließen, an diesem Abend das Instrument zum Leben zu erwecken.

Mit dabei: Levi Schechtmann: Der 25-jährige Hamburger Shooting-Star überzeugt mit seinen Neuinterpretationen klassischer Musik, die er mit Hip-Hop- und Elektro-Beats unterlegt. Mit seiner Genre-überschreitenden Mix verwischt er die Grenzen von „E-“ und „U-Musik“ und erreicht damit allein auf Instagram fast eine halbe Million Follower:innen.

Die in der Schweiz aufgewachsene, 26-jährige Sängerin, Produzentin und Pianistin Imelda Gabs nimmt ihr Publikum mit einer elektro-akustischen Wanderung am Grat von Pop und Klassik in ihren Bann. Ihre schwelgerischen Eigenkompositionen sind eine geradezu traumtänzerisch zugängliche Neuinterpretation von Dark Pop Music auf einem Fundament von Pianoklängen. Es wundert nicht, dass sie schon jetzt internationale Bühnen wie die des Montreux Jazz Festivals mit Größen wie Marcus Miller, Lianne La Havas oder The Roots geteilt hat.

Der Headliner des Abends war der japanische Pianist Hayato Sumino, der als „Cateen“ auf YouTube und Instagram Millionen von Menschen mit seinen Improvisations-Sessions – die er natürlich auf einem CASIO PRIVIA performt, begeistert.

Wissenschaftliches Know-How = künstlerisches Austoben

Rolling Stone traf das 29-jährige Nachwuchstalent im Rahmen des PRIVIA-Jubiläums-Event und sprach mit ihm über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Dabei erzählte Hayato auch von seinem musikalischen Werdegang. Der Sohn einer Klavierlehrerin lernte bereits im Alter von nur drei Jahren das Spielen – studierte aber mit Anfang 20 zunächst einmal Mathematik. Nachdem er mit 23 einen der renommiertesten Klavierwettbewerbe Japans gewann, konzentrierte er sich aber vollkommen auf eine musikalische Karriere. Einen Widerspruch sieht er darin nicht: „Mathematik ist Teil der Ästhetik von Musik, das beginnt schon beim Notensystem. Das wissenschaftliche Fundament hilft mir bei der Komposition und Interpretation. Um herausragende Musik zu schaffen, braucht es eine Balance aus Struktur und Emotion – das wusste auch schon Johann Sebastian Bach, der neben Chopin und George Gershwin eines meiner großen Vorbilder ist.“

Doch nicht nur die großen Namen der Vergangenheit zählen zu Hayatos Einflüssen. Als Jugendlicher begeisterte er sich für Queen und Dream Theatre, heute fasziniert ihn, neben Anderen, der armenische Jazz-Pianist Tigran Hamasyan – weil er Einflüsse aus Jazz, Folk, Progressive- und Post-Rock in seinen Improvisationen kombiniert.

Überhaupt spielt Improvisation in Hayatos Werk eine übergeordnete Rolle und ist Teil seines Erfolgs auf Sozialen Netzwerken. Dabei ist das CASIO PRIVIA zum unverzichtbaren Begleiter geworden: „Ich liebe, dass das PRIVIA mir verschiedene Sound-Ästhetiken ermöglicht, und gleichzeitig sehr transportabel ist. Für meine Live-Streams habe ich mich mit meinem PRIVIA einfach an ein Flußufer gesetzt und dort gespielt. Es ist in jeder Hinsicht sehr adaptiv – und es fügt sich mit seinem tollen Design perfekt in jede Umgebung ein.“

Offen für Inspiration von überall

Und davon profitiert Hayato letztlich auch in seiner Kunst, in der er den Balanceakt zwischen der Neuinterpretation bestehender Kompositionen und Improvisation wagt: „Ich sehe eigentlich keine Grenze zwischen beidem – denn auch, wenn ich klassische Werke auf der Bühne interpretiere, spüre ich eine Inspiration durch das Publikum und die gemeinsame Atmosphäre, so dass jede Perfomance durch die Interaktion beeinflusst wird“. Und mit dem CASIO PRIVIA nutze er das perfekte Instrument dafür, sagt er abschließend.

Im Januar 2025 wird er sein Talent auch auf großen deutschen Bühnen unter Beweis stellen, zum Beispiel in der Hamburger Elbphilharmonie und der Tonhalle Düsseldorf. Mit dem CASIO PRIVIA kann man ihm zu Hause oder an jedem beliebigen Ort stilvoll und effektiv nacheifern.

Mehr Informationen zu Casio Privia findet ihr hier.