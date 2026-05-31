Schwester von Jamie Lee Curtis: Schauspielerin Kelly Curtis ist tot

„Halloween Kills“: Jamie Lee Curtis soll nur eine ganz kleine Rolle haben

Die amerikanische Schauspielerin Kelly Curtis, Schwester von Jamie Lee Curtis und Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh, ist am 30. Mai im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde von Jamie bestätigt, die am Samstagmorgen einen Nachruf auf Instagram veröffentlichte. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt.

„Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester Kelly Lee Curtis“, schrieb Jamie. „Sie ist heute Morgen gegangen. In ihrem Zuhause, in der Natur, in Frieden. Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute, sie war umwerfend schön und eine talentierte Schauspielerin. [Kelly] spielte eine teuflisch gute Partie Hearts, sammelte Schildkröten, liebte ihre Familie, die Natur, Musik, Secondhand-Shopping, Reisen, Facebook und Pokémon Go. Sie war stolz auf ihre dänischen Wurzeln und ihr ungarisch-jüdisches Erbe und war eine überzeugte amerikanische Patriotin.“

Curtis fuhr fort: „Sie wird in Erinnerung bleiben für ihre warmherzige Großzügigkeit, ihre unerschütterlichen Überzeugungen, ihre grenzenlose Neugier, ihren unverwechselbaren Stil und ihre Mandel-Halbmond-Plätzchen zu Weihnachten – daher ihr Spitzname: Auntie Cookie.“

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Frühe Jahre und Ausbildung

Kelly Curtis wurde am 17. Juni 1956 in Santa Monica, Kalifornien, geboren und stand schon als Kind vor der Kamera – zunächst ohne professionellen Hintergedanken. Ihr erster Auftritt auf der Leinwand war 1958 im Film „The Vikings“, in dem auch ihre Eltern mitspielten, jedoch ohne Nennung im Abspann. Curtis schloss ihr Studium am Skidmore College 1972 mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften ab und arbeitete zunächst als Börsenhändlerin. Später studierte sie Schauspiel am Lee Strasberg Theatre Institute.

In den 1980er-Jahren begann Curtis ernsthaft mit der Schauspielerei. Sie übernahm eine kleine Rolle in „Trading Places“ (1983) an der Seite ihrer Schwester und war 1987 in der deutschen Komödie „Magic Sticks“ zu sehen. Die Hauptrolle spielte sie im italienischen Horrorfilm „The Devil’s Daughter“ (1991), der von Dario Argento ko-geschrieben und produziert wurde. Curtis hatte eine wiederkehrende Rolle als Lieutenant Carolyn Plummer in der ersten Staffel der UPN-Serie „The Sentinel“ und gastierte in Episoden von TV-Serien wie „The Equalizer“, „Hunter“, „Silk Stalkings“ und „Star Trek: Deep Space Nine“.

Hinter den Kulissen arbeitete Curtis als Produktionsassistentin bei Filmen ihrer Schwester, darunter „Freaky Friday“ und „You Again“. Ihr letzter Auftritt vor der Kamera war 1999 in einer Episode von „Judging Amy“.

Jamies Abschiedsworte

Jamie beendete ihren Nachruf mit einem innigen Abschied. „Kelly schloss jede Nachricht und jeden Abschied mit einem ungarischen Segen ab … Isten Veled, Gott ist mit dir“, schrieb sie. „Isten Veled an meine Schwester von Sonne und Mond, meine Tai. Wir sehen uns irgendwann wieder.“

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