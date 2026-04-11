Christian Kjellvander live in Offenbach

In Presse-Infos der Plattenfirmen reicht es manchmal, wenn da nur steht: „skandinavischer Songwriter“. Das hat sicherlich mit so viel versprechenden Künstlern wie Nicolai Dunger, St. Thomas und meinetwegen auch Kristofer Aström, aber wohl auch mit einer bestimmten Klischeevorstellung zu tun, die m.“ n mit diesen beiden Worten verbindet: „skandinavischer Songwriter“. Leicht überspitzt formuliert: Ein leicht […]