05.12.2026
Crashdiet live in Lichtenfels
Paunchy Cats
Lichtenfels
Weitere Konzerte
02.12.26
Crashdiet live in Berlin
Frannz Club
03.12.26
Crashdiet live in Hamburg
Bahnhof Pauli
04.12.26
Crashdiet live in Köln
Club Volta
06.12.26
Crashdiet live in Frankfurt
Nachtleben
Konzerte in der Nähe
23.04.26
Dogma live in Lichtenfels
Paunchy Cats
