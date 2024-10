Pop-Mysterikerin – Shara Worden alias My Brightest Diamond vereint sensibles Songwriting und große Oper mit tiefer Spiritualität

Wenn man in einer sternenklaren Vollmond-Nacht die guten Eigenschaften von Kate Bush, Björk und PJ Harvey in einen großen dampfenden Messingkessel verrührt, müsste bei Sonnenaufgang eigentlich Shara Worden vor einem stehen. Unter dem Namen My Brightest Diamond hat die ausgebildete Opernsängerin und Multi-Instrumentalistin aus Brooklyn jetzt ihr zweites Album fertiggestellt. „A Thousand Shark’s Teeth“ vereint […]