04.06.2026
Saint City Orchestra live in Telfs
Rathaussaal
Telfs
Weitere Konzerte
13.03.26
Saint City Orchestra live in Leipzig
Haus Auensee
14.03.26
Saint City Orchestra live in Essen
Grugahalle
20.03.26
Saint City Orchestra live in Schaffhausen
Kammgarn
21.03.26
Saint City Orchestra live in Langenthal
Old Capitol
10.04.26
Saint City Orchestra live in Viersen
Rockschicht
Konzerte in der Nähe
12.09.26
Alvaro Soler live in Telfs
Kuppelarena
