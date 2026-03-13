Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Suche:
Suche:
Home
›
Live
›
Tourdaten
02.08.2026
The Bats live in Landsberg
Stadttheater
Landsberg
Tickets Suchen
Weitere Konzerte
01.08.26
The Bats live in Stuttgart
Marienplatz
Event Ansehen
03.08.26
The Bats live in Heidelberg
Carousel, Heidelberg
Event Ansehen
06.08.26
The Bats live in Hamburg
Nachtasyl / Thalia-Theater
Event Ansehen
Neueste Artikel
Leider keine Artikel zum Künstler gefunden.
Konzerte in der Nähe
01.10.26
Dust Bolt live in Landsberg
JVA, Landsberg
Event Ansehen
17.10.26
Robyn Hitchcock live in Landsberg
Stadttheater
Event Ansehen
Alle Konzerte in Landsberg
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für
diesen Zweck der Datenverarbeitung
Schließen
Akzeptieren