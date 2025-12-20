The Busters live in München

Vorteil einer Zwölf-Mann Band: Der Sänger kann ruhig im Urlaub sein, wenn Interviews gegeben werden. Robert Göhring (Posaune) und Jochen Seiterle (Gitarre) vertreten heute die Busters aus Wiesloch: „Bei zwölf Mann lernst Du, was Basisdemokratie bedeutet, da macht jeder alles und deshalb alle ein bißchen weniger.“ Klingt gut. Seit neun Jahren spielen die Busters gemeinsam […]