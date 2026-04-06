Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Suche:
Suche:
Home
›
Live
›
Tourdaten
28.11.2026
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Winterbach
Lehenbachhalle
Winterbach
Tickets Suchen
Weitere Konzerte
23.04.26
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Dortmund
Musiktheater Piano
Event Ansehen
24.04.26
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Bensheim
Musiktheater Rex
Event Ansehen
25.04.26
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Worpswede
Music Hall
Event Ansehen
12.06.26
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Erfurt
HsD
Event Ansehen
19.06.26
Thorbjörn Risager & The Black Tornado live in Hannover
Bluesgarage
Event Ansehen
Neueste Artikel
Leider keine Artikel zum Künstler gefunden.
Konzerte in der Nähe
25.07.26
Walter Trout live in Winterbach
Zelt
Event Ansehen
Alle Konzerte in Winterbach
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für
diesen Zweck der Datenverarbeitung
Schließen
Akzeptieren