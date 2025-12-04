Läute mit Sonos die Feiertage ein

Was wären die Feiertage ohne den passenden Sound? Das Klirren von Geschirr. Lachen aus dem Nebenraum. Ein vertrauter Song, der nach Kindheit klingt. Ob du in deinem Zuhause feierst, Geschenke einpackst oder einen Filmabend mit deinen Liebsten genießt – der richtige Sound verwandelt Momente in Erinnerungen.

Genau hier kommt Sonos ins Spiel.

Seit zwei Jahrzehnten ist Sonos branchenführend im Hinblick auf vernetzten Multi-Room-Sound. Jeder Sonos Speaker beeindruckt bereits für sich. Doch die eigentliche Magie entsteht, wenn mehrere Geräte zu einem System verbunden werden. Musik fließt von der Küche ins Wohnzimmer und weiter auf die Terrasse und bleibt dabei vollkommen synchron.

Du musst dir dein Sonos System nicht auf einmal zusammenstellen. Beginne mit einem einzelnen Speaker und erweitere es nach Bedarf. Jeder neue Speaker verbindet sich in wenigen Schritten, funktioniert sofort mit deinen liebsten Streamingdiensten und fügt sich nahtlos in dein bestehendes Setup ein. Während der Feiertage können sogar deine Gäste Musik auswählen und spontan als DJ einspringen. Es ist ein Soundsystem, das mit dir wächst und Menschen in deinem Zuhause verbindet.

Die besten Sonos Geschenke

Ob du dein eigenes Setup erweitern oder jemandem beeindruckenden Sound schenken möchtest – mit Sonos werden die Feiertage unvergesslich:

Sonos Arc Ultra Soundbar

Die Arc Ultra gehört zu unseren Favoriten. Sie kann das Herzstück eines gesamten Systems sein oder im Handumdrehen außergewöhnliche Soundqualität in dein Wohnzimmer bringen. Mit Dolby Atmos liefert diese leistungsstarke Soundbar 9.1.4-Spatial-Audio. So fühlst du dich, als wärst du von Decken- und Wandlautsprechern umgeben. Die Verbindung erfolgt ganz einfach über HDMI. Musik lässt sich direkt über die Sonos App starten. Ein Sprachmodus hebt jede Stimme klar und präzise hervor und das schlanke Design in Schwarz oder Weiß fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/arc-ultra

Sonos Sub 4

Wenn du bereits Sonos Speaker nutzt, sorgt der Sub 4 für noch intensiveren Sound. Zwei integrierte Verstärker erzeugen tiefen, kraftvollen Bass und sorgen bei festlichen Filmklassikern für ein eindrucksvolles Heimkino-Erlebnis. Musik bekommt das Fundament, das sie verdient. Die spezielle Bauweise minimiert Verzerrungen nahezu vollständig. Das Ergebnis ist präziser Bass, der sich mühelos in den Raum einfügt.

Der Sub 4 beeindruckt nicht nur mit seinem Sound, sondern auch mit seiner Optik. Andere Subwoofer wirken in ihrer klobigen Würfelform wie Fremdkörper im Raum. Der Sub 4 hingegen ist ein moderner Blickfang – und nicht nur ein reines High-Tech-Gerät.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/sub-4

Sonos Era 100

Du möchtest dein Sonos System Raum für Raum aufbauen? Dann ist der Era 100 eine ideale Wahl. Er ist kompakt und zugleich kraftvoll und eignet sich perfekt für die Küche oder das Gästezimmer. Der Era 100 untermalt dein Dinner von der Vorspeise bis zum Dessert mit beeindruckendem Sound. Zwei Speaker zusammen bieten ein mitreißendes Stereoerlebnis. Als hintere Speaker kombiniert mit der Arc Ultra entsteht authentischer Surround Sound. Ein idealer Start in ein vernetztes Heimaudio-System.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/era-100-black

Sonos Era 300

Für Musikfans ist der Era 300 ein echtes Kraftpaket. Vier Hochtöner und zwei Tieftöner erzeugen gemeinsam mit Dolby Atmos raumfüllenden Sound, der das Gefühl vermittelt, von Musik umgeben und mitten im Geschehen zu sein. Einzeln ist er ein beeindruckendes Geschenk für alle, die maximale Leistung mit nur einem Gerät wollen. Zusammen mit der Arc Ultra entsteht ein intensives 3D-Audio-Erlebnis.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/era-300-black

Sonos Move 2 tragbarer Speaker

Die schönsten Feiertage leben von Bewegung, von der Küche ins Wohnzimmer, vom gemütlichen Beisammensein am Kamin hinaus zum Feiern in der klaren Winterluft. Mit dem Move 2 hast du kraftvollen Sound jederzeit und überall dabei. Er ist robust gebaut, wasserfest nach IP56 und mobil. In Schwarz, Weiß oder Grün bringt er Sound dorthin, wo du bist.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/move-2-black

Premium Immersive Set mit Arc Ultra

Intensiver, raumfüllender Sound ist die richtige Wahl, wenn du während der Feiertage Besuch empfängst. Genau das bietet das Premium Immersive Set mit der Arc Ultra, zwei Era 100 und dem Sub 4. Gemeinsam schaffen sie eine Klangbühne wie im Kino oder in einem Konzertsaal.

Jetzt im Sale kaufen: https://www.sonos.com/de-de/shop/premium-immersive-set-arc-ultra-sub-era-100-pair-black

Wenn du Musik in deinem gesamten Zuhause erleben möchtest, kannst du die beiden Era 100 auch in verschiedenen Räumen aufstellen. Alle Speaker bleiben verbunden und geben Sound synchron wieder.

Die Einrichtung ist dabei ganz einfach. Stecke die Geräte ein, öffne die Sonos App und nach wenigen Minuten ist das gesamte System über WLAN verbunden.

Ob du einen einzelnen Speaker verschenkst oder ein komplettes Multi-Room-System planst – Sonos verwandelt dein Zuhause ganz einfach in eine Soundlandschaft für Musik, Filme und alle festlichen Momente. Sonos ist die schönste Art, die Feiertage mit Sound zu begleiten.