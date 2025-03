Lainey Wilson: Das coole Girl des Country

Die 32-jährige Sängerin und Songwriterin Lainey Wilson sitzt am Kamin einer malerischen Ranch in Santa Ynez Valley in Kalifornien. Viel von ihrem heutigen Selbst führt sie auf das Jahr 2001 zurück, erzählt sie nachdenklich. Damals schrieb sie ihr erstes Lied, bekam ihr braunes Quarter Horse namens Tex und besuchte zum ersten Mal Nashville, wo sie die berühmte Country-Musiksendung Grand Ole Opry sah.

Mit ihren Eltern im Publikum lauschte sie den Künstlern des Abends; der Pop-Country-Ikone Crystal Gayle, dem Humoristen Little Jimmy Dickens, dem 90er-Jahre-Hitmacher Phil Vassar und der sanften Stimme von Bill Anderson. „Ich wusste einfach“, sagt Wilson mit ihrem dicken Südstaatenakzent, „dass ich eines Tages dort spielen würde.“

Dreiundzwanzig Jahre später wurde Lainey Wilson das 229. Mitglied der Opry. Garth Brooks und Trisha Yearwood – zwei Country-Legenden, deren Songs Wilsons Kindheit prägten – nahmen sie am 7. Juni 2024 auf. Dies geschah kurz nachdem sie 2023 den prestigeträchtigen Entertainer of the Year Award bei den Country Music Association Awards gewonnen hatte. Wilson setzte sich gegen Künstler wie Morgan Wallen und Luke Combs durch und war die erste Frau, die seit Taylor Swift diesen Preis gewann.

„Es war ein bisschen schockierend“

Lainey Wilson schätzt, dass sie 2023 186 Shows spielte und nur wenige Nächte in ihrem eigenen Bett in Nashville verbrachte. In diesem Sinne unterhielt sie mehr als jeder andere Nominierte. Aber Quantität und Qualität sind zwei verschiedene Dinge. „Es war ein bisschen schockierend“, sagt sie über ihren großen Sieg bei den CMAs. „Aber wenn sie dir diese Krone aufsetzen, gibst du sie nicht zurück.“

Mit einer Zusammenarbeit mit der Country-Superstar Miranda Lambert, einer Nummer-eins-Single („4x4xU“ erreichte die Spitze der Mediabase Country Airplay Charts) und einer ausgedehnten Welttournee ist es ein Beweis für die Verwirklichung ihrer Träume und den unermüdlichen Einsatz, der sie dorthin gebracht hat.

Lainey Wilson: Authentizität als Stärke

Was macht Wilson in der heutigen Country-Musik so besonders? „Authentizität“, sagt Lambert über den Star. „Man erkennt sie schon beim ersten Ton, und sie hat die Fähigkeit, jeden Raum, den sie betritt, zum Guten zu verändern.“

Cody Johnson, ein enger Freund von Lainey, dessen Karriere einen ähnlichen Verlauf nahm, stimmt zu: „Lainey hat sich ihre Sporen durch harte Arbeit und Überzeugung verdient“, sagt er. „Sie ist einfach sie selbst, und die Fans wissen das und lieben es. Die Künstler-Community kann nicht anders, als sie zu unterstützen, weil sie eine so große Fürsprecherin für unser Genre ist. Sie ist unglaublich talentiert und hat erst die Oberfläche einer langen Karriere angekratzt.“

Tochter eines Farmers

Der Psychologe Carl Jung glaubte, dass ein Kind mit natürlichen Mustern und Instinkten geboren wird, die auf seine Umwelt reagieren, um eine einzigartige Persönlichkeit zu formen. Wenn seine Theorie stimmt, war Wilson quasi dazu bestimmt, eine Country-Musikerin zu werden. Aufgewachsen auf einer Farm in Baskin, Louisiana, einem 200-Einwohner-Dorf im Nordosten des Bundesstaates, liebte sie die Country-Musik der 90er Jahre und verehrte Dolly Parton. Ihr Vater war ein Farmer in fünfter Generation, der Mais, Sojabohnen, Weizen und Hafer anbaute, und ihre Mutter war Lehrerin.

Wilson lernte früh die harte Arbeit kennen, als sie sah, wie ihr Vater mehrere Nebenjobs annahm, um das Einkommen der Farm aufzubessern. Die junge Wilson ritt Pferde, sang mit ihrer Schwester auf Rodeos und hatte in der Highschool eine erfolgreiche Zeit als Hannah Montana-Darstellerin. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihre ländliche Umgebung wurden zum Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Sie verkörperte das alte amerikanische Sprichwort: Man kann das Mädchen aus dem Country nehmen, aber nie das Country aus dem Mädchen. Ihre Eltern zweifelten nie an ihrem Wunsch, Musikerin zu werden.

„Ich hatte das Gefühl, dass dies mein Geschenk war, das der Herr mir gegeben hatte, und meine Eltern dachten das auch“, sagt sie. „Die Leute dachten wahrscheinlich, wir wären verrückt, und dass es nie passieren würde, aber meine Eltern hatten ein seltsames Gefühl der Ruhe dabei.“

Umzug nach Nashville

Nach der Highschool schrieb sie sich an der University of Louisiana in Monroe ein – „Ich war jede Nacht im Club“, scherzt sie –, entschied sich aber, alle Kurse online zu belegen, um nach Nashville ziehen zu können. 2011, im Alter von 19 Jahren, kaufte sie einen Wohnwagen, zog nach Music City und lebte drei Jahre darin, während sie versuchte, sich durchzuschlagen.

In Nashville ist die Anzahl talentierter Musiker und Songwriter atemberaubend hoch. Der Witz unter den Hoffnungsträgern ist, dass jeder Mechaniker, Kellner oder Uber-Fahrer, dem man begegnet, wahrscheinlich ein besserer Gitarrist oder Songwriter ist als man selbst.

Obwohl dies für viele entmutigend ist, ließ sich Wilson nicht abschrecken. „Es gab mir das Gefühl, nicht allein zu sein“, sagt sie. „Ich hätte eingeschüchtert sein sollen, aber das war ich nicht. Man muss ein bisschen verrückt sein, um das zu machen, und ich dachte: ‚Mann, diese Stadt ist voll von Träumen, die wahr werden, und voll von zerbrochenen Träumen, aber ich werde verdammt sein, wenn ich auf der falschen Seite lande.‘“

Wilson bekommt Management-Deal

Nach einigen Jahren, in denen sie die Broadway-Straße in Nashville auf der Suche nach Auftritten in Honky-Tonks abklapperte, in halbleeren Bars spielte und bei Open-Mic-Nächten auftrat, traf Wilson 2015 ihre Managerin Mandelyn Monchick. Monchick, damals eine Unbekannte, die als Assistentin für einen Anwalt in der Unterhaltungsbranche arbeitete, war von Wilsons Energie auf der Bühne, ihrer Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, und ihrem Songwriting beeindruckt. Sie konnte nicht glauben, dass niemand die Sängerin unterstützte, also organisierte sie Co-Writing-Sessions und veranstaltete ein Songwriter-Showcase.

Es kamen nur wenige Zuschauer ( aber das Duo beschloss, aufeinander zu setzen und weiterzumachen. „Ich wusste, dass sie gut war, verdammt noch mal!“ sagt Monchick lachend. „Außerdem, wenn man noch nie gewonnen hat, tut es nicht so weh zu verlieren.“ Wilson und Monchick unterzeichneten 2017 einen Managementvertrag, wobei Monchick die täglichen Aufgaben übernahm. Als sie versuchten, Wilson einen Plattenvertrag zu verschaffen, war eine häufige Antwort, dass Wilson „zu country“ sei. Einige zweifelten sogar an, ob ihr dicker Louisiana-Akzent echt war.

Dies war auf dem Höhepunkt des sogenannten „Bro-Country“ – ein Begriff, der von einem New Yorker Magazin-Autor geprägt wurde, um die kommerzielle Ausrichtung von Acts wie Luke Bryan und Florida Georgia Line zu beschreiben. Bro-Country-Songs vermischten Country-Twang mit Hip-Hop-Beats und Hard-Rock-Gitarren, mit Texten über betrunkenes Feiern, Pickup-Trucks und die Objektivierung von Frauen. Inmitten dieser Dominanz schien wenig Platz für Wilsons ehrliche Texte und klassischen Sound zu sein.

Kritiker und Fans wehrten sich jedoch gegen die tätowierten jungen Männer und ihre Partyhymnen. Wilson fand auch einige wichtige Verbündete. Der wichtigste war der Schauspieler, Produzent und Regisseur Taylor Sheridan, Mitbegründer der erfolgreichen Western-Serie Yellowstone, die fünf Staffeln lang lief und Millionen von Zuschauern hatte. Er begann 2019, Wilsons Songs in der Serie zu platzieren – ein Jahr nachdem sie einen Vertrag mit Broken Bow Records unterzeichnet hatte. Sheridan besetzte sie auch als Abby, eine angehende Country-Musikerin und Liebesinteresse eines Cowboys namens Ryan.

Lainey Wilson: Erste Erfolge im Radio

Wilson hatte 2021 ihren ersten Radio-Hit mit „Things a Man Oughta Know“. Aber die Sängerin sagt, dass es eine Diskrepanz zwischen diesem Erfolg und ihren Konzertticketverkäufen gab. „Viele Leute kannten die Stimme im Radio, wussten aber nicht, wer sang“, erinnert sich Wilson. Erst mit ihrem vierten Studioalbum „Bell Bottom Country“, das im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, begann sich alles zu fügen. „So viele Dinge fingen gleichzeitig an zu passieren“, erinnert sich Monchick.

Wilson als Modedesignerin

Mittlerweile hat sie eine weitere Rolle gefunden: Sie ist Modedesignerin. Im Frühjahr wird sie ihre zweite Kollektion von 70er- und Western-inspirierter Kleidung für die globale Denim-Marke Wrangler veröffentlichen, die Wilson und ihre Familie trugen, als sie auf der Farm aufwuchs. „Es fühlte sich sehr natürlich und aufregend an“, sagt sie über die Partnerschaft. Ein Blick auf die Wrangler-Website zeigt, dass der größte Teil ihrer ersten Kollektion ausverkauft ist.

Wilson war eng in die Gestaltung der Kleidung eingebunden. Sie erklärt, dass sie ihren Namen niemals blind auf etwas setzen würde. Sie reiste sogar zum Archiv der Marke in North Carolina, wo sie und ihr Team Vintage-Stoffe und Designs durchstöberten. Neben Wrangler hat Wilson auch ihr Design-Talent erweitert und mit den Hutmachern Charlie 1 Horse eine eigene Linie von Cowboy-, Cowgirl- und Modehüten entwickelt. Sie ist auch in Werbespots für Coors Light und Ford Trucks aufgetreten.

Steiler Aufstieg

Seit ihrem steilen Aufstieg vom Niemand in Nashville zum It-Girl der Country-Musik hat Wilson in einem Tempo gearbeitet, das einen Formel-1-Wagen in den Ruhestand schicken würde. Neben all dem hatte sie Hits mit Post Malone („Nosedive“) und Jelly Roll („Save Me“) und nahm ein Duett mit ihrer Heldin Dolly Parton auf („Mama He’s Crazy“ von The Judds). Sie steuerte auch die ergreifende Ballade „Out of Oklahoma“ zum Film „Twisters“ (2024) bei.

Der Song schaffte es auf die Shortlist für die Academy Awards. Am 14. Februar veröffentlichte Myles Smith eine neue Version seines Hits „Nice to Meet You“ mit Wilsons kraftvoller Stimme. Smith sagte über ihre Zusammenarbeit: „Laineys Stimme trägt so viel Seele und Ehrlichkeit in sich. Es ist unmöglich, jedes Wort, das sie singt, nicht zu fühlen. Sie bringt eine Zeitlosigkeit in die Country-Musik, die sie einzigartig macht, und die Zusammenarbeit mit ihr war ein unglaubliches Erlebnis!“

Es ist erst kurze Zeit her, dass die Louisiana-Native endlich zur Ruhe kommen und reflektieren konnte. „Wenn ich die Dinge tue, die mich wie eine Schwester, Freundin, Tochter, Freundin oder Hundemama fühlen lassen, dann lädt das meine Batterien wieder auf“, sagt sie. „So kann ich wieder rausgehen und mich so verausgaben, wie ich es möchte. Ich habe versucht, aus einem leeren Becher zu schöpfen, und das funktioniert nicht.“

Mehr Zeit für sich selbst

In letzter Zeit hat sie sich Zeit genommen, um gemütlich Kaffee auf ihrer Veranda in Nashville zu trinken. Aber auch. um lange FaceTime-Gespräche mit Freunden und Familie zu führen und Quality Time mit ihrem Verlobten Devlin „Duck“ Hodges, einem ehemaligen NFL-Spieler, zu verbringen.

„Dies wird das erste Jahr sein, in dem ich tatsächlich einen Bus für mich alleine haben werde“, fügt sie hinzu. Vor zweieinhalb Jahren bestand Wilsons Roadcrew aus fünf Leuten, mit denen sie sich in einen Van quetschte. Heute hat sie 60 Angestellte. Während ihr Berufsleben expandierte, hielt sie ihre langjährigen Freunde eng bei sich. Es ist ein weiteres erdendes Element inmitten eines solch tektonischen Wandels.

„Ich denke an etwas zurück, das mein Vater mir immer sagte, weil er fünf Jobs gleichzeitig hatte. Er war Pferdehändler, Farmer, Banker, er hatte ein Erdbewegungsgeschäft. Aber er erinnerte mich und meine Schwester immer daran, dass er nicht hart für sich selbst arbeitete, sondern für uns“, sagt sie. Obwohl die Sängerin stolz darauf ist, dass jeder in ihrer Band ein Haus kaufen konnte, erkennt sie den Druck an, der damit einhergeht, für soviele Menschen verantwortlich zu sein.

Der Blick auf das große Ganze

Was ihr hilft, weiterzumachen, ist der Blick auf das große Ganze. „Auch wenn ich das Gesicht und die Stimme davon bin, fühlt es sich besser an, wenn ich es für alle anderen machen kann, außer für mich“, sagt sie.

Ihre Augen leuchten auf, als ich Julia Camerons „The Artist’s Way“ erwähne. Der Bestseller aus dem Jahr 1992, der den Gott der Wahl in den Mittelpunkt stellt und dabei hilft, Kreativität freizusetzen. Wilson sagt, es klinge nach etwas, das ihr gefallen könnte, und ich sei die dritte Person, die es ihr empfiehlt. In vielen Kontexten mögen „Country-Star“ und die im Buch erwähnten „Morgenseiten“ (eine kreative Übung, bei der man jeden Morgen drei Seiten in ein Notizbuch schreibt) seltsame Bettgenossen sein. Nicht so für Lainey Wilson, die unbestreitbar Country ist – aber stets mit einer ganz eigenen Note.

