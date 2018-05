Lidl-Rockshop: Ihre Survival-Station bei Rock am Ring & Rock im Park

Ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer, aber auf Festivals herrschen nochmal andere Gesetze. 250 Zelte hat Lidl im letzten Jahr bei Rock am Ring und Rock im Park in den Zeltfilialen an Last-Minute-Camper verkauft. Ein Glück, dass es ihn gibt – den Lidl-Rockshop. Der Festival-Supermarkt bietet seit 2015 bzw. 2017 den Besuchern von Rock am Ring und Rock im Park natürlich nicht nur Zelte und anderes Camping-Equipment, sondern all das, was man für drei Tage Rock’n’Roll-Action eben so braucht – und das zu Preisen, die denen der herkömmlichen Filialen entsprechen. Alles für die „Crew“, wie Lidl die Besucher und ihre Freunde nennt.

Für die „Crews“ des Doppelfestivals bedeutet der Lidl-Rockshop eine Riesenerleichterung beim Packen und einen Ausweg aus der Ernährungsmisere. Die Zeiten von Kofferräumen voller Toastbrot, Scheibenkäse und Raviolidosen sind vorbei, das Motto lautet in diesem Jahr nicht umsonst „Voll versorgt“: Auf jeweils etwa 1.500 Quadratmetern wird den Besuchern eine Auswahl von über 250 verschiedenen Produkten angeboten – von Melonen, Bananen und anderen leckeren Obstsorten über Hygiene-Essentials wie Toilettenpapier und Kondome bis hin zum Frühstücksbrötchen, Grillwürsten oder einem kalten Eis. Und auch, wer auf der Suche nach einem frischen Bier, dem Orangensaft fürs Frühstück oder einem schlichten Sixpack Wasser ist, wird im Lidl-Rockshop fündig. Denn Durst auf dem Festival ist etwas, das es unbedingt zu vermeiden gilt.

Fun-Facts…

Knapp 50.000 verkaufte Liter Bier

250 Zelte auf dem Zeltplatz waren aus dem Lidl-Rockshop

46.000 kg verkaufte Eiswürfel

20.000 verkaufte Tetrapack Wasser

31.000 verkaufte Schinken-Käse-Croissants