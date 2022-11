Für Max Giesinger scheint es selbstverständlich, seine Reichweite für den guten Zweck zu nutzen. Schon häufiger hat er als Musiker zum Spenden aufgerufen und seinen Fans im Gegenzug unvergessliche musikalische Momente beschert. Kurz vor Weihnachten engagiert sich der Songwriter nun erneut für Kinder und Jugendliche in Not: Gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern sammelt er mit einem Weihnachtskonzert Spenden, um den Schwächsten unserer Gesellschaft zu helfen.

Halt geben, wenn er gebraucht wird

Max Giesinger weiß selbst, wie es sich anfühlt, wenn die Welt um ihn herum ins Wanken gerät. Als er fünf Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Fortan lebte er bei seiner Mutter, seinen Vater konnte er aber regelmäßig besuchen. Viele Kinder und Jugendliche erleben Ähnliches oder verlieren ihre Eltern ganz und gar. Der gewohnte Halt, den ein liebevolles Zuhause bietet, kann von einem Moment auf den anderen wegfallen – durch Kriege, Unfälle oder Erkrankungen. Dass Organisationen wie die SOS-Kinderdörfer ihre Hilfsbereitschaft signalisieren und proaktiv Unterstützung in schweren Lebenslagen bieten, hat schon tausende Leben zum Besseren verändert.

Helfen auch Sie jetzt mit Ihrer Spende!

Was die SOS-Kinderdörfer tun, um zu helfen

„Die SOS-Kinderdörfer sind in 137 Ländern für Kinder in Not aktiv. Mit rund 3000 Programmen und Projekten erreichen wir weltweit rund 1,5 Millionen Menschen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, erklärt die Organisation auf ihrer Webseite. Dazu gehören Bildungsangebote, sinnvoll eingesetzte finanzielle Unterstützung sowie psychologische Beratung in Krisensituationen. So werden die Voraussetzungen geschaffen, dass sich aus jungen Menschen selbstbewusste und engagierte Persönlichkeiten entwickeln, die ihre Gesellschaft und Zukunft mitgestalten. Aus jedem gespendeten Euro macht die Organisation im Schnitt fünf Euro für soziale Projekte.

Für die SOS-Kinderdörfer zu spenden, bedeutet daher: Kinder, Jugendliche und Familien auf der ganzen Welt erhalten die Unterstützung, die sie dringend benötigen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der Fokus vieler Projekte liegt darauf, Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.

Spenden Sie ab sofort und schauen Sie sich das digitale Weihnachtskonzert von Max Giesinger an – demnächst hier als Stream verfügbar.