Im SparkassenPark Mönchengladbach werden regelmäßig Konzerte und andere Events veranstaltet. Im Oktober 2006 wurde er erstmals eröffnet und das Stadion bietet Platz für bis zu 12.000 Besucher. Und abseits der Festival-Saison 2018 finden hier im Sommer verschiedene Konzerte hochkarätiger Acts statt. Wir präsentieren die Highlights und verraten Ihnen auch, wie Sie exklusive Hin-und-VIP-Tickets gewinnen können.

SparkassenPark Mönchengladbach: Konzert-Highlights 2018

Deep Purple & Friends: 08.07.2018

Das einzige NRW-Konzert von Deep Purple in der „Mark VIII“-Besetzung findet im SparkassenPark Mönchengladbach statt. Hier werden Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Steve Morse (Gitarre) und Don Airey (Keyboards) sowohl Klassiker als auch neue Songs aus ihrem 2017 veröffentlichten 20. Studioalbum „Infinite“ spielen.

Britney Spears: Piece of Me Live: 13.08.2018

Popikone Britney Spears kommt mit ihrer preisgekrönten Las-Vegas-Show für zwei Termine nach Deutschland, einer davon ist im SparkassenPark Mönchengladbach. Dabei handelt es sich gleichzeitig auch um die finale Tour ihrer seit Dezember 2013 im „Planet Hollywood Resort & Casino“ in Las Vegas veranstalteten Show, die fast eine Million Tickets verkauft und mehr als 140 Millionen Dollar eingespielt hat. Als besonderen Gast ist Rapper Pitbull mit dabei.

Carlos Santana: 15.08.2018

Mehr als 100 Millionen Tonträger hat Carlos Santana auf der ganzen Welt verkauft. Zu seinen bekanntesten Songs zählen Hits wie „Supernatural“ und natürlich „Black Magic Woman“. Obwohl er schon seit über vier Jahrzehnten aktiv ist, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Stattdessen geht Carlos Santana in diesem Jahr auf Sommertour und stattet dabei auch dem SparkassenPark Mönchengladbach einen Besuch ab.

Hin und VIP: Jetzt exklusive Tickets gewinnen

Die Sparkasse verlost unter dem Motto „Hin und VIP“ exklusive Tickets für Konzerte und andere Veranstaltungen im SparkassenPark Mönchengladbach. Die Teilnahme ist einfach: Auf einer Aktionsseite kann man an einem interaktiven Spiel teilnehmen und bekommt so die Chance, ein „VIPster“ zu werden und mit der Sparkasse unvergessliche Momente mit vielen Überraschungen zu erleben. In dem Spiel muss man Goldmünzen sammeln und Hindernissen ausweichen. Gute Reflexe sind gefragt, denn mit jedem Level steigt der Schwierigkeitsgrad und man muss schneller reagieren.