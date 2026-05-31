Neu auf Disney+: Die Film- und Serien-Highlights im Juni
Laufend erscheinen neue Filme und Serien bei Disney+. Die Neuerscheinungen des Monats im Überblick.
Neben Netflix und Amazon Prime Video bietet auch Disney+ eine breite Streaming-Auswahl. Diese wird laufend durch neue Filme, Serien und Dokumentationen ergänzt. Hier gibt es die besten und wichtigsten Neuerscheinungen im Juni auf einen Blick.
Neu auf Disney+: Unsere Empfehlungen
Avatar: Fire & Ash
24.06.2026
Mit „Avatar Fire & Ash“ setzt James Cameron seine milliardenschwere Öko-Sci-Fi-Saga fort. Nach den Ereignissen von „Avatar: The Way of Water“ leben Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) und Na’vi-Kriegerin Neytiri (Zoe Saldaña) noch immer als Geflüchtete beim Küstenvolk der Metkayina. Der nicht tot zu kriegende Bösewicht und Umweltsünder Miles Quaritch (Stephen Lang) schmiedet indes eine ungewöhnliche Allianz mit den „Ash People“ – einem kriegerischen Na’vi-Stamm, der wenig mit den friedliebenden Na’vi der Vorgängerfilme gemeinsam hat.
The Bear – Staffel 5
26.06.2026
Eine der größten Serien-Überraschungen der letzten Jahre findet ihr vorläufiges Ende. Kaum eine Serie hat den Stress, die Hektik und den alltäglichen Wahnsinn der Gastronomie je so eindringlich eingefangen wie „The Bear“. Auch in der fünften – und vorerst letzten – Staffel versucht Spitzenkoch Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) weiter, sein chaotisches Familienrestaurant in Chicago auf Kurs zu halten – während finanzielle Sorgen, Liebesdramen und die unerbittlichen Erwartungen des Fine-Dining-Betriebs weiter an den Nerven des gesamten Teams zerren.
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Neu auf Disney+: Serien
01.06.2026
- Doctors on the Edge – Staffel 1
02.06.2026
- Not suitable for work – Staffel 2
03.06.2026
- Will Trent – Staffel 4
08.06.2026
- Alice und Steve – Staffel 1
- Best of the World mit Antoni Porowski – Staffel 1 (Doku)
10.06.2026
- Dragon Striker – Staffel 1
12.06.2026
- Naruto – Staffel 1
17.06.2026
- Bob’s Burgers – Staffel 16
- King & Prince: Unser Treffen in LA – Staffel 1
19.06.2026
- My Hero Academia – Staffel 1-2
24.06.2026
- Behind the Attraction – Staffel 3
26.06.2026
- The Bear – Staffel 5
Neu auf Disney+: Filme
01.06.2026
- Maria Stuart, Königin von Schottland
- Dante’s Peak
03.06.2026
- Hoppers
05.06.2026
- Hannah Berner: Non Of My Business
09.06.2026
- Toy Story 5: A Special Look (Doku)
16.06.2026
- A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (Doku)
17.06.2026
- Never Change!
19.06.2026
- Dragon Ball Super – Super Hero
- Dragon Ball Super – Broly
24.06.2026
Avatar 3: Fire & Ash
Weitere Highlights
- Darum hört jeder irgendwann „Kind of Blue“ von Miles Davis
- Die besten deutschen Songs aller Zeiten: Can – „Aumgn“
- „Highlander“– Rockmusik im Schottenrock
- Wie schön, dass du geboren bist: Die 50 besten Geburtstagslieder
- Interview mit Prince-Tänzerin Cat: „Ich las ihm ‚Der Kleine Prinz‘ beim Einschlafen vor“