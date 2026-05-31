Neu auf Disney+: Die Film- und Serien-Highlights im Juni

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Neben Netflix und Amazon Prime Video bietet auch Disney+ eine breite Streaming-Auswahl. Diese wird laufend durch neue Filme, Serien und Dokumentationen ergänzt. Hier gibt es die besten und wichtigsten Neuerscheinungen im Juni auf einen Blick.

Neu auf Disney+: Unsere Empfehlungen

Avatar: Fire & Ash

24.06.2026

Mit „Avatar Fire & Ash“ setzt James Cameron seine milliardenschwere Öko-Sci-Fi-Saga fort. Nach den Ereignissen von „Avatar: The Way of Water“ leben Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) und Na’vi-Kriegerin Neytiri (Zoe Saldaña) noch immer als Geflüchtete beim Küstenvolk der Metkayina. Der nicht tot zu kriegende Bösewicht und Umweltsünder Miles Quaritch (Stephen Lang) schmiedet indes eine ungewöhnliche Allianz mit den „Ash People“ – einem kriegerischen Na’vi-Stamm, der wenig mit den friedliebenden Na’vi der Vorgängerfilme gemeinsam hat.

The Bear – Staffel 5

26.06.2026

Eine der größten Serien-Überraschungen der letzten Jahre findet ihr vorläufiges Ende. Kaum eine Serie hat den Stress, die Hektik und den alltäglichen Wahnsinn der Gastronomie je so eindringlich eingefangen wie „The Bear“. Auch in der fünften – und vorerst letzten – Staffel versucht Spitzenkoch Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) weiter, sein chaotisches Familienrestaurant in Chicago auf Kurs zu halten – während finanzielle Sorgen, Liebesdramen und die unerbittlichen Erwartungen des Fine-Dining-Betriebs weiter an den Nerven des gesamten Teams zerren.

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Neu auf Disney+: Serien

01.06.2026

Doctors on the Edge – Staffel 1

02.06.2026

Not suitable for work – Staffel 2

03.06.2026

Will Trent – Staffel 4

08.06.2026

Alice und Steve – Staffel 1

Best of the World mit Antoni Porowski – Staffel 1 (Doku)

10.06.2026

Dragon Striker – Staffel 1

12.06.2026

Naruto – Staffel 1

17.06.2026

Bob’s Burgers – Staffel 16

King & Prince: Unser Treffen in LA – Staffel 1

19.06.2026

My Hero Academia – Staffel 1-2

24.06.2026

Behind the Attraction – Staffel 3

26.06.2026

The Bear – Staffel 5

Neu auf Disney+: Filme

01.06.2026

Maria Stuart, Königin von Schottland

Dante’s Peak

03.06.2026

Hoppers

05.06.2026

Hannah Berner: Non Of My Business

09.06.2026

Toy Story 5: A Special Look (Doku)

16.06.2026

A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (Doku)

17.06.2026

Never Change!

19.06.2026

Dragon Ball Super – Super Hero

Dragon Ball Super – Broly

24.06.2026

Avatar 3: Fire & Ash

Weitere Highlights