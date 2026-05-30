Paul McCartney blickt zurück: Wie seine Familie ihn in der Beatlemania geerdet hat

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Es gab eine Zeit, als Paul McCartney glaubte, er habe den einen Ort gefunden, an dem er unbehelligt durch die Gegend streifen konnte.

In einem Interview in „The Zane Lowe Show“, das anlässlich seines neuen, tief nostalgischen Albums „The Boys of Dungeon Lane“ geführt wurde, teilte der 83-Jährige Erinnerungen an die frühen Tage der Beatlemania – an der Seite von John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Als Lowe ihn fragte, wie er es in diesem „sehr intensiven Zeitabschnitt“ der Sechziger, als die Band weltweit die Charts stürmte, geschafft habe, „geerdet zu bleiben“ und sein Leben im Scheinwerferlicht zu genießen, holte McCartney weit aus.

„Ich erinnere mich, in den frühen Beatles-Tagen wurden wir überall erkannt, aber Ringo und ich fuhren damals mit unseren Freundinnen nach Griechenland in den Urlaub – und dort kannte uns niemand“, sagte McCartney und schilderte, was er damals dachte: „Das ist großartig. Wow, da müssen wir öfter hin. Selbst wenn wir richtig berühmt werden, können wir immer nach Griechenland kommen, und die werden uns nie kennen.“ Er fügte hinzu: „Aber das hat natürlich nicht funktioniert.“ Schon bald erreichten ihre Musik – und ihre Gesichter – Griechenland und weit darüber hinaus.

Strategie gegen den Ruhm

„Mir wurde klar: ‚Oh, ich werde mein ganzes Leben lang berühmt sein, wenn ich Glück habe.‘ Ich dachte: ‚Okay, jetzt ist Entscheidungszeit.‘ Entweder man hört auf und denkt, das war schön. Ich hatte eine tolle Zeit mit der Musik, und man macht etwas Anonymeres – oder man macht weiter“, sagte McCartney. Um mit der unentrinnbaren Berühmtheit der Beatles umzugehen, entwickelte der Musiker eine „Strategie“.

McCartney führte seine Verwurzelung auf seine Familie in Liverpool zurück und auf die Lektionen, die sie ihm beim Aufwachsen mitgegeben hatten. „Das sind Menschen, die anderen ein gutes Gefühl geben“, sagte er – und er habe durch sie gelernt, es ihnen gleichzutun.

„The Boys of Dungeon Lane“ erschien am Freitag, und ROLLING STONE feierte das Album als McCartneys jüngstes „Solo-Meisterwerk“. „Insgesamt entsteht das Bild einer Legende, die auf ein gut gelebtes Leben zurückblickt“, schreibt Simon Vozick-Levinson in seiner Rezension. „Das ist für McCartney kein völlig neues Thema – er singt seit Jahren über das, was er einmal seine allgegenwärtige Vergangenheit nannte.“ Und er ergänzt: „Doch die herbstliche Stimmung ist ausgeprägter denn je.“