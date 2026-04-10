Jack Savoretti

„We Will Always Be The Way We Were“

Lanza (VÖ: 10.4.)

Verlässliche Mainstream-Songs zum Runterkommen.

Jack Savoretti - We Will Always Be The Way We Were
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Manchmal muss man sich auch mit einfachen Dingen zufriedengeben. Der Italoengländer Jack Savoretti bleibt als verlässliche Größe zwischen Deacon Blue, Paolo Nutini und Bryan Adams ein Freund, zumal er sich seiner Wurzeln in Westminster und Notting Hill noch mal bewusst wird.

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Das hat durchaus eine mitreißende Wirkung, vor allem bei „Only Gonna Cry For You“, dem wunderbaren Duett mit Steph Fraser. Alles ein bisschen überladen, alles noch mal mit Extrakäse überzogen, und das Piano geht ans Äußerste. Aber wenn man das Radio einschaltet, kann es einen selten besser treffen.

Themen aus dem Artikel:
Deacon Blue Bryan Adams Paolo Nutini