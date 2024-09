Sean „Diddy“ Combs: Hängt auch Jay-Z mit drin?

70 Tage – das ist der Zeitraum nach den Regeln für „Schnellverfahren“, bis der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs in New York eröffnet werden muss. Da seine Kautionsanhörung am 18. September stattfand, würde der Rap-Mogul also Anfang Dezember 2024 erstmals vor den Richter treten.

Vorausgesetzt natürlich, es gibt bis dahin keine neuen „superseding indictments“. Das bedeutet: Ergänzende Anklagepunkte gegen Diddy aufgrund neu aufgetauchter Beweise oder Zeugenaussagen.

Rund zwei Monate also, in denen auch die Gerüchteküche massiv weiter brodelt und nach immer neuen Verstrickungen gefahndet wird, von opulenten Partys bis zur Musikaufnahmen im Studio.

Seit einiger Zeit im Visier: Der andere, noch reichere Rap-Gigant Jay-Z, dessen Vergangenheit nun auf Verbindungen zu Combs abgeklopft wird.

Fakt ist, dass Jay-Z und Combs durch eine lange freundschaftliche Zusammenarbeit verbunden sind. 1997 war Jay-Z auf Combs‘ Debütalbum „No Way Out“ mit dem Song „Young G’s“ vertreten und trat auch als Gastmusiker auf Combs‘ „No Way Out“-Tour in Erscheinung. Combs und Jay-Z haben gemeinsam eine Million Dollar für die Opfer des Hurrikans „Katrina“ gespendet und laut Combs im Jahr 2015 auch über eine engere geschäftliche Kooperation gesprochen.

Klaps auf den Hintern

Es gibt viele gemeinsame Fotos – in den letzten Jahren etwa bei der „Pre-Grammy Award“-Gala 2020 oder 2022 bei der Ehrung von DJ Khaled auf dem Hollywood Walk of Fame. In den Sozialen Medien rotiert aktuell ein undatiertes Video, in dem Combs Jay-Z einen freundschaftlichen Klaps auf den Hintern verpasst, während die beiden zusammen auf der Bühne stehen.

Das Finanzmagazin „Forbes“ listet die Beiden in der Top-Liga der reichsten Rapper aller Zeiten: Jay-Z mit einem geschätzten Netto-Vermögen von rund 2,5 Milliarden Dollar und Combs mit 740 Millionen Dollar.

„Hat jemand Jay LOL gesehen?“

Kumpel Jay-Z hat sich bislang weder zu Combs‘ Verhaftung noch zu den Vorwürfen der sexuellen Nötigung geäußert. Was wiederum Combs‘ langjährigem Rivalen 50 Cent in Wallung bringt. Auf seinem Instagram-Account machte er Stimmung gegen die Beiden:

„Hat jemand Jay LOL gesehen?“, postete 50 Cent im März‘ 24 nach den FBI-Razzien bei Combs. Illustriert mit einer Montage von Jay-Zs Gesicht auf einer Milchtüte mit dem Wort ‚Missing‘. „Jay im Winterschlaf, er kommt nicht raus, bis die Scheiße mit Puff (also Sean Combs, Anm. d. A) vorbei ist. Kein Brunch, kein Mittagessen, kein Abendessen. LOL“, postete 50 Cent erneut im Mai 2024.

Noch weiter geht die R’n`’B-Sängerin Jaguar Wright. Sie behauptet, dass Jay-Z „schlimmer als Diddy“ sei, er wäre „gerissener und nicht so nachlässig“. Sie mutmaßt, dass ein Prozess gegen Diddy auch für Jay-Z der Untergang sein könne.

Wright will zudem wissen, dass Ehefrau Beyonce eine Gefangene in ihrem eigenen Haus sei und große Angst vor Jay-Z habe.

US-Medien drehen im „Combs Case“ jeden Stein um; weisen in diesem Kontext aber auch auf Wrights mangelnde Glaubwürdigkeit hin.

In der Vergangenheit hatte sie wiederholt bizarre und unbegründete Behauptungen gegen andere Prominente wie Erykah Badu, Mary J. Blige oder Alicia Keys in Umlauf gebracht.