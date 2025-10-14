Teilnahmebedingungen zum ROLLING-STONE-Leserpoll 2025

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Mediahouse Berlin GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlin, Deutschland (nachfolgend „Veranstalter“).

Kontakt: info@mediahouse-berlin.de, Telefon: 030-30 881 883 33 (Mo–Fr, 10–17 Uhr)

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Veranstalters, der mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige. Der Veranstalter behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere bei

Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen,

falschen oder irreführenden Angaben,

Verwendung automatisierter Massenteilnahmeverfahren.

Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen werden disqualifiziert.

3. Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel beginnt am 20.10.2025 und endet am 28.11.2025 um 23:59 Uhr. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Teilnahme beim Veranstalter.

4. Teilnahmemodalitäten

Die Teilnahme erfolgt durch vollständiges Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars auf der Website www.rollingstone.de.

Der Teilnehmer muss folgende Angaben machen:

Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse

Postanschrift (für den Gewinnversand)

Abstimmung zu den Leserpoll-Kategorien

Hinweis: Zur direkten Gewinnzustellung ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung wird die Postanschrift bereits im Rahmen der Teilnahme erhoben. Eine Nutzung der Postanschrift erfolgt ausschließlich, sofern der Teilnehmer einen Gewinn erhält. (c) Die Teilnahme ist kostenlos. Es entstehen keine über die Übermittlung hinausgehenden Kosten.

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.

5. Preise

Zu gewinnen gibt es folgende Preise:

Hauptpreise:

FENDER X TEUFEL ROCKSTER NEO Lautsprecher

SONORO STREAM Internet-Radio

Weitere Preise:

1x 5-CD+Blu-ray-Box Deep Purple „Made In Japan – Limited Deluxe Edition“ (Universal)

1x 4-LP-Box Yusuf / Cat Stevens: “On The Road To Find Out” (Universal)

3x LP Blur: „The Great Escape – 30th Anniversary Special Edition“ (Warner)

5x LP Jason Isbell: „Foxes In The Snow – Limited Edition“ (Southeastern)

3x 2-CD+Blu-ray Slash: „Live At The S.e.r.p.e.n.t. Festival“ (EarMusic)

3x 2-CD+Blu-ray Duff McKagan: „Lighthouse: Live From London“ (EarMusic)

5x Kersty & Sandra Grether: „Rebel Queens. Frauen in der Rockmusik“ (Reclam)

5x Mille Petrozza mit Torsten Groß: „Your Heaven, My Hell“ (Ullstein)

Die Preise sind nicht übertragbar, nicht in bar auszahlbar und können nicht gegen andere Preise oder Leistungen eingetauscht werden.

Der Veranstalter behält sich vor, gleichwertige Ersatzpreise auszuloben, falls ein beworbener Preis aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, nicht verfügbar ist.

Für die Gewährleistung der Sachpreise ist ausschließlich der jeweilige Hersteller verantwortlich.

6. Gewinnermittlung

Die Gewinner werden nach Ablauf des Teilnahmezeitraums durch Los aus allen gültigen Einsendungen ermittelt.

Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

Die Auslosung erfolgt unter Aufsicht eines neutralen Dritten oder durch ein automatisiertes, zufallsbasiertes System. Das Verfahren wird dokumentiert. Teilnehmer können auf Anfrage Auskunft über das Auslosungsverfahren erhalten.

7. Gewinnbenachrichtigung und Gewinnübergabe

Die Gewinne werden grundsätzlich ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung an die im Teilnahmeformular angegebene Postanschrift versendet. Der Veranstalter kann in Einzelfällen per E‑Mail Rückfragen stellen.

an die im Teilnahmeformular angegebene Postanschrift versendet. Der Veranstalter kann in Einzelfällen per E‑Mail Rückfragen stellen. Der Versand der Gewinne erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Gewinnerermittlung an die vom Teilnehmer angegebene Adresse innerhalb Deutschlands. Das Versandrisiko trägt der Gewinner.

nach Abschluss der Gewinnerermittlung an die vom Teilnehmer angegebene Adresse innerhalb Deutschlands. Das Versandrisiko trägt der Gewinner. Ist die Zusendung aus Gründen, die der Teilnehmer zu vertreten hat (z. falsche oder unvollständige Adresse, Annahmeverweigerung), nicht möglich, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. In diesem Fall kann ein Ersatzgewinner ermittelt werden.

8. Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter kann das Gewinnspiel aus wichtigem Grund (z. B. Manipulation, erhebliche technische Störungen, Rechtsgründe) abbrechen, anpassen oder vorzeitig beenden. Bereits entstandene Gewinnansprüche bleiben unberührt. Gesetzliche Ansprüche der Teilnehmer bleiben unberührt.

9. Haftung

Der Veranstalter haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung des Veranstalters auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf.

ist die Haftung des Veranstalters auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Übernahme einer Garantie.

Für Mängel der Sachpreise haftet ausschließlich der jeweilige Hersteller im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.

10. Datenschutz

Datenkategorien und Zweckbindung: Im Rahmen der Teilnahme werden folgende Daten verarbeitet: Vor‑ und Nachname, E‑Mail‑Adresse, Postanschrift (für die Gewinnzustellung) sowie die abgegebenen Stimmen. Die Erhebung der Postanschrift erfolgt, um eine direkte Gewinnzustellung ohne gesonderte Gewinnbenachrichtigung zu ermöglichen. Eine Nutzung der Postanschrift findet nur statt, wenn der Teilnehmer einen Gewinn erhält.

Im Rahmen der Teilnahme werden folgende Daten verarbeitet: Vor‑ und Nachname, E‑Mail‑Adresse, Postanschrift (für die Gewinnzustellung) sowie die abgegebenen Stimmen. Die Erhebung der Postanschrift erfolgt, um eine zu ermöglichen. Eine Nutzung der Postanschrift findet nur statt, wenn der Teilnehmer einen Gewinn erhält. Rechtsgrundlagen: Für Teilnahme und Gewinnerermittlung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchführung des Gewinnspiels). Für die Verarbeitung der Postanschrift Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Gewinnzustellung). Eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt ausschließlich bei gesonderter, freiwilliger Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 7 Abs. 4 DSGVO – Kopplungsverbot).

Für Teilnahme und Gewinnerermittlung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchführung des Gewinnspiels). Für die Verarbeitung der Postanschrift Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Gewinnzustellung). Eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt ausschließlich bei gesonderter, freiwilliger Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 7 Abs. 4 DSGVO – Kopplungsverbot). Speicherdauer: Adressdaten nicht ausgeloster Teilnehmer werden unverzüglich nach Abschluss der Gewinnerermittlung gelöscht. Adress‑ und Versanddaten der Gewinner werden bis zum Abschluss des Versands sowie für weitere 3 Monate zur Nachverfolgung und Bearbeitung etwaiger Rückfragen aufbewahrt und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Adressdaten werden gelöscht. Adress‑ und Versanddaten werden bis zum Abschluss des Versands sowie für weitere zur Nachverfolgung und Bearbeitung etwaiger Rückfragen aufbewahrt und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Empfänger der Daten: Mitarbeiter des Veranstalters (beschränkt auf das Notwendige); im Gewinnfall Versanddienstleister ausschließlich zum Zweck des Gewinnversands.

Mitarbeiter des Veranstalters (beschränkt auf das Notwendige); im Gewinnfall Versanddienstleister ausschließlich zum Zweck des Gewinnversands. Rechte der Betroffenen: Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch. Diese Rechte können gegenüber dem Veranstalter unter den oben genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden.

Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch. Diese Rechte können gegenüber dem Veranstalter unter den oben genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden. Beschwerderecht: Teilnehmer haben das Recht, Beschwerde bei einer Datenschutz‑Aufsichtsbehörde einzulegen, insbesondere bei der für den Veranstalter zuständigen Behörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit , Alt‑Moabit 59–61, 10555 Berlin.

Teilnehmer haben das Recht, Beschwerde bei einer Datenschutz‑Aufsichtsbehörde einzulegen, insbesondere bei der für den Veranstalter zuständigen Behörde: , Alt‑Moabit 59–61, 10555 Berlin. Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich in der Datenschutzerklärung auf www.rollingstone.de.

11. Ausschluss des Rechtswegs

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Teilnahmebeiträge ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.

12. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

13. Anwendbares Recht

Auf diese Teilnahmebedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Dies gilt nicht, soweit nach dem Recht des Staates, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zwingende verbraucherschützende Bestimmungen anzuwenden sind.

14. Änderungen der Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen werden auf der Website www.rollingstone.de veröffentlicht.

15. Alternative Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Der Veranstalter ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Mediahouse Berlin GmbH

Mehringdamm 33

10961 Berlin

E-Mail: info@mediahouse-berlin.de

Telefon: 030-30 881 883 33 (Mo–Fr, 10–17 Uhr)