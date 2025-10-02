„We Will Rock You“ kehrt als spektakuläre Neuinszenierung nach Stuttgart zurück

2025 bekommt Stuttgart Besuch von einer Rock-Legende in Musicalform. Das weltweit gefeierte Musical „We Will Rock You“ kehrt zurück nach Deutschland – und das exklusiv ins Stage Palladium Theater Stuttgart. Mit im Gepäck: 24 der größten Queen-Songs im englischen Original, darunter Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ und „Don’t Stop Me Now“. Dabei hat man es mit mehr als einem Musical zu tun, sondern auch mit dem Auslöser eines überraschenden zweiten (kulturellen wie kommerziellen) Karrierefrühlings einer der größten Bands aller Zeiten.

Als Freddie Mercury am 24. November 1991 starb, schien die Geschichte von Queen endgültig besiegelt. Der Verlust eines so überlebensgroßen Frontmanns wirkte unüberwindbar. Wenig überraschend verbrachten die verbliebenen Queen-Mitglieder Roger Taylor, Brian May und John Deacon die kommenden Jahre mit Nachlassverwaltung und Denkmalpflege.

Es erschienen Best-of-Compilations, Remaster-Versionen klassischer Alben, ein bewegendes Tribute-Konzert im Wembley-Stadion und gelegentlich Auftritte mit wechselnden Gastsängern. Besonders als sich Bassist John Deacon Ende der 1990er-Jahre endgültig aus der Öffentlichkeit zurückzog, schien das Ende besiegelt. oder sollte doch nochmal was kommen?

Die Entstehung von „We Will Rock You – Das Musical“

2002 folgte die Antwort. Gemeinsam mit dem britischen Schriftsteller und Comedian Ben Elton erschufen Brian May und Roger Taylor (mit dem Segen ihres Bandkollegen John Deacon) ein Musical. Und was für eins: „We Will Rock You“ ist mitnichten eine sentimentale Revue mit Hit-Medley.

Gemeinsam erschuf man eine Rock-Oper, die uns in eine dystopische Zukunft bringt, die Orwell nicht besser hätte skizzieren können: Individualität ist verboten, Gedanken sind gleichgeschaltet, echte Musik gilt als gefährliches Relikt. Instrumente sind verboten, Musik völlig uniformiert und zentral gesteuert. Doch im Untergrund regt sich Widerstand. Eine Gruppe junger Bohemians glaubt an eine Zeit, in der Gitarren noch etwas bedeuteten. Einer von ihnen: Galileo Figaro, der Name kommt natürlich jedem bekannt vor.

Darüber, wie erfolgreich und langlebig das Projekt werden würde, dürften Queen selbst überrascht gewesen sein. „We Will Rock You“ feierte 2002 im Londoner Dominion Theatre Premiere und lief dort über zwölf Jahre. Mehr als 4.600 Shows alleine in der britischen Hauptstadt. Es folgten Produktionen in 17 Ländern, darunter Australien, Japan, Kanada, Südafrika und Deutschland. Über 15 Millionen Menschen weltweit haben die Show inzwischen gesehen. In Deutschland waren es rund drei Millionen Besucher, allein vier Jahre lief das Musical im Musical Dome Köln.

Die Strahlkraft der Queen-Songs

Zurück zum zweiten Karrierefrühling: Zwei Jahre nach der Uraufführung begannen Queen wieder zu touren – zunächst mit Paul Rodgers als Sänger, seit 2011 dann mit Adam Lambert, der bis heute das Erbe von Freddie Mercury ehrt und weiterträgt. Dass ihre Musik zeitlos ist, wusste man auch vorher. Aber wie intensiv neue Generationen Queen für sich entdecken würden, zeigte „We Will Rock You – Das Musical“ eindrucksvoll.

„We Will Rock You“ hat mindestens gleich viel, vielleicht sogar noch mehr mit einem Stadionkonzert zu tun als mit reinem Musicaltheater. Und das ist sein größter Vorteil. Selbst diejenigen, die Musicals normalerweise meiden, kommen hier voll auf ihre Kosten: Denn umrahmt von einer großartigen Story steht vor allem eines im Mittelpunkt: Die Strahlkraft und Imposanz der Songs von Queen – und das mit großartiger Band, tollen Sängern.

Infos zur Show in Stuttgart

In Stuttgart kann man sich ab Oktober 2025 selbst davon überzeugen. Nämlich mit der gefeierten Musicaldarstellerin Aisata Blackman, bekannt aus „TINA – Das Tina Turner Musical“, in der Rolle der überlebensgroßen „Killer Queen“. Zu sehen ist das Musical im Stage Palladium Theater Stuttgart – in deutschsprachiger Fassung mit Songs im englischen Original dargeboten. Premiere ist am 17. Oktober 2025, bereits am 12., 14. und 15. Oktober gibt es exklusive Previews.

„Diese Show ist laut, wild und kompromisslos. Sie bringt die Essenz der weltbekannten Queen-Songs in einer spannenden Szenerie auf die Bühne. Nicht als Nostalgie, sondern als lauten Aufruf zur Individualität“, sagt Associate Director Elisabeth Engstler. Für das Stuttgart-Revival wurde das Buch von Ben Elton komplett überarbeitet. Die Show bekam neue Choreografien von Fabian Aloise (Broadway „Sunset Boulevard“ mit Nicole Scherzinger, West End „Evita“ mit Rachel Zegler) und ein diverseres, jüngeres Ensemble.

Queen sind ohne Zweifel eine der größten Rockbands aller Zeiten. Über 300 Millionen verkaufte Alben sprechen für sich. Ebenso legendär: ihr Auftritt bei Live Aid 1985 und das Wembley-Konzert 1986. „Bohemian Rhapsody“ erreichte gleich zweimal Platz 1 in Großbritannien und wurde über 2,6 Milliarden Mal gestreamt – damit ist es der meistgestreamte Song des 20. Jahrhunderts. Der Oscar-prämierte Film „Bohemian Rhapsody“ (2018) wurde zum erfolgreichsten Musik-Biopic aller Zeiten und machte die Band einer neuen Generation zugänglich.

