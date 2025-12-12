„W:O:A Holy Night“: So war’s bei der Wacken-Weihnachtsfeier

Wacken und Telekom haben die „W:O:A Holy Night“ gefeiert. Wir zeigen die besten Bilder des harten Weihnachts-Spektakels.

Auftritt bei der „W:O:A Holy Night“
Auftritt bei der „W:O:A Holy Night“ Foto: Heiner Scheiding. bdx. All rights reserved.

Wacken W:O:A Holy Night Galerie