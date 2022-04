Live-Premiere des ABBA-Songs „Ode to Freedom“ für die Ukraine

Benny Andersson hat gemeinsam mit dem ukrainischen Streicher-Ensemble Kyiv Soloists den ABBA-Song „Ode To Freedom“ performt. Es ist das erste Mal, dass der finale Song vom Album „Voyage“ live gespielt wurde – er wurde gewählt, um Solidarität mit der Ukraine zu signalisieren und Hoffnung auf ein baldiges Ende des sinnlosen Krieges zu machen.

Auch von ABBA kommt Unterstützung für die Ukraine

Die Kyiv Soloists traten mit ABBA-Mitglied Benny Andersson am Klavier auf, während Eric Ericsons Kammerchor den Gesang bei „Ode To Freedom“ übernahm. Am 2. April ab 18:30 Uhr wurde das Konzert, das bereits am 27. März in der Stockholmer Konzerthalle aufgenommen worden war, auf dem schwedischen SVT1 ausgestrahlt.

Kyiv Soloists besteht aus renommierten ukrainischen Musikern, die sich zusammengetan haben, um die ukrainische Kultur international zu vertreten. Die Künstler hatten sich gerade auf Europatour befunden, als ihr Heimatland von Russland angegriffen wurde. Gemeinsam mit mehreren Konzerthäusern wurde daraufhin eine Support-Tour organisiert. Das Ensemble wurde nun vom schwedischen Außenministerium mit dem Titel „Globale Botschafter der ukrainischen Kultur“ ausgezeichnet.

Bei dem Konzert spielten die Musiker unter anderem klassische ukrainische Musik, Volksmusik und eine Interpretation des schwedischen Liedes „Värmeland du sköna“. Die Einnahmen, die durch den Ticketverkauf zustande kamen, werden kommen mithilfe von „Swedish Radio Aid“ der Ukraine zugute.

König und Königin von Schweden waren auch im Publikum

Auch König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden waren bei dem Konzert anwesend. Der König fasste bereits Anfang März bei einem öffentlichen Termin die entsetzliche Lage in der Ukraine zusammen: „Europa befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation. So schwierig wie seit Langem nicht mehr. Russland hat die Ukraine überfallen. Dies verstößt gegen das Völkerrecht und setzt die Grundfreiheiten und -rechte außer Kraft. Die humanitäre Katastrophe ist eine Tatsache. Die Menschen fliehen aus ihren Häusern und ihrem Land. Familien werden getrennt. Unschuldige Menschen sterben.“