Alain Delon findet letzte Ruhe bei seinen Hunden

Der französische Schauspieler Alain Delon zeigt während seiner Pressekonferenz in Moskau am 16. März 2005 Bilder von zwei Hunden, die er von Alexander Lebed, einem russischen General und Politiker, der im April 2002 bei einem Hubschrauberunfall in Sibirien ums Leben kam, geschenkt bekommen hat Foto: GAZETA/AFP via Getty Images. FRANK VILIAGRA. All rights reserved.