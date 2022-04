Schauspiel-Legende Alain Delon will Sterbehilfe

Foto: Mike Marsland/WireImage, Mike Marsland. All rights reserved.

Der französische Schauspieler Alain Delon, weltbekannt durch Filmklassiker wie „Nur die Sonne war Zeuge“, „Der eiskalte Engel“ und „Liebe 1962“, möchte nicht mehr leben. Deshalb bittet er um Sterbehilfe.

Das offenbarte sein Sohn Anthony Delon laut der spanischen Zeitung „Marca“ in einem Interview mit „RTL Channel“. Sein inzwischen 86-jähriger Vater habe diesen Wunsch geäußert und ihn angewiesen, alle nötigen Schritte einzuleiten. Delon lebt in der Schweiz, wo Sterbehilfe legalisiert ist.

Abschiedsbotschaft von Alain Delon

Der 86-Jährige habe laut der Zeitung bereits eine Sterbebotschaft vorbereitet, in der es heißt: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke. Euer Alain Delon“,

Delon hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für Sterbehilfe stark gemacht, auch weil seine im vergangenen Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorbene Frau Nathalie als Französin darauf verzichten musste (in Frankreich wird Sterbehilfe juristisch verfolgt). Für den Schauspieler sei Sterbehilfe aber „das Logischste und Natürlichste, das man tun kann.“

Man habe ab einem bestimmten Alter und einem bestimmten Zeitpunkt das Recht, „friedlich aus dieser Welt zu scheiden, ohne die Unterstützung eines Krankenhauses oder lebenserhaltender Geräte.“

Delon, der zeitweilig mit Romy Schneider eine Liaison hatte und mit ihr „Der Swimmingpool“ drehte, leidet seit 2019 an den Folgen mehrerer Schlaganfälle und einer Hirnblutung. Sein aktueller Gesundheitszustand ist aber nicht bekannt.