Albrecht Dürer und die Erfindung der nördlichen Renaissance

Albrecht Dürer gilt bis heute als die prägendste Künstlerpersönlichkeit der nordischen Renaissance. Berühmt wurde Dürer (1471-1528) zunächst mit Porträts von Patriziern seiner Heimatstadt Nürnberg, doch sein eigentlich revolutionärer Beitrag lag sicher woanders: In Zeichnungen, Aquarellen und Druckgrafiken. Er begriff sie nicht als Vorstudie, sondern als eigenständige Kunstwerke. Berühmt wurde er etwa durch den Feldhasen, entstanden aus reiner Naturbeobachtung.

Nürnberg, Europa und der Geist der Renaissance

Nürnberg war Dürers Lebensmittelpunkt, von dort reiste er nach Italien, erlernte den Humanismus der Renaissance und dessen antike Proportionsideale. Nachdem er Hofkünstler Kaiser Maximilians I. wurde, begann eine Korrespondenz mit Erasmus von Rotterdam, die ihm den Rang eines Kulturtheoretikers einbrachte.

Ein neuer Bildband versammelt sämtliche Gemälde Albrecht Dürers, dazu rund 500 Zeichnungen und Druckgrafiken.

Die Gemälde bildeten stets das Rückgrat seines Œuvres. Frühwerke wie „Die vier Apostel“, das „Bildnis Hieronymus Holzschuher“, „Bildnis Jakob Fugger“ oder „Bildnis des Oswolt Krel“ verleihen Dürer jene psychologische Tiefe, die über Standesbilder hinausgeht. Seinen religiösen Hauptwerke wiederum, „Rosenkranzfest“, der „Paumgartner-Altar“ oder der „Heller-Altar“, sind Ausdruck strenger Komposition bei gleichzeitig leuchtender Farbigkeit.

Als Albrecht Dürer am 6. April 1528 in seiner Heimatstadt Nürnberg verstarb, lebte er längst zurückgezogen. Er arbeitete bis zuletzt an theoretischen Schriften zu Proportion und Maß. Sein Tod markierte auch das Ende einer Epoche, das Ende der nördlichen Renaissance.

Albrecht Dürer. Sämtliche Gemälde. Ausgewählte Zeichnungen und Druckgrafiken (Taschen)

Hardcover mit Ausklappseiten, 29 x 39.5 cm, 7 kg, 798 Seiten

EUR 175