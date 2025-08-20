„Alien: Earth“, Folge 3 – Recap: Wie man einen Predator fängt

In der Mitte von „Metamorphosis“ geraten Boy Kavalier und sein treuer synthetischer Gehilfe Kirsh in eine Debatte darüber, ob es klug ist, die aus den Trümmern der Maginot geborgenen Kreaturen zurück zum Hauptquartier von Prodigy in Neverland zu bringen.

Kirsh weist nicht zu Unrecht darauf hin, dass Kavalier eine zehnjährige Arbeit an der Technologie, mit der die Lost Boys geschaffen wurden, „für etwas Neues und Glänzendes“ riskiert. Die Antwort enttäuscht Kavalier, der Shakespeare zitiert und sagt, diese Monster seien „wie ein unentdecktes Land. Und hier bist du – ein Wissenschaftler“.

Aus der jahrzehntelangen Geschichte der „Alien“-Reihe wissen wir, dass Kirsh mit ziemlicher Sicherheit Recht hat und dass es eine schreckliche Idee ist, Xenomorph-Eier – ganz zu schweigen von dem wandelnden Augapfel und den anderen „Maginot“-Exemplaren – auf eine abgelegene Inselbasis zu bringen, was mit ziemlicher Sicherheit viele Todesopfer fordern und die teuren Lost Boys und ihren mächtigen Boss in große Gefahr bringen wird.

Aber die blinde Hybris eines der mächtigsten Menschen der Welt ist weniger wichtig als das, was später in der Szene passiert: Kirsh hat bereits den gesamten Lebenszyklus des Xenomorphs entschlüsselt und damit etwas gemeistert, wofür die Charaktere in mehreren Alien-Filmen viel länger gebraucht haben.

Erster Kampf mit dem Xenomorph

Einerseits ist es wahrscheinlich eine gute Idee von Noah Hawley und Co., dem Publikum nicht zu viel Vorsprung vor den Charakteren zu lassen. Wir alle wissen, wie das funktioniert, und es könnte frustrierend sein, mehrere Episoden lang darauf zu warten, dass die beiden Genies Kirsh und Kavalier endlich aufholen.

Andererseits ist die schnelle und fast beiläufige Art, mit der Kirsh seine Erkenntnisse präsentiert, bezeichnend für eine ungeschickte Episode, die sich zu beeilen scheint, um viele Dinge unterzubringen, insbesondere was den Xenomorph betrifft.

Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben: Wendy taucht tief in die Eingeweide der Absturzstelle ein, um ihren Bruder vor dem Xenomorph zu retten. Was folgt, sollte theoretisch spannend sein, da die Serie ihr gefährlichstes Monster gegen eine Figur antritt, die im Grunde genommen ein Superheld ist.

Aber die Inszenierung des Kampfes ist unbeholfen und scheint sich bemüht zu zeigen, Wendy zu schützen, die zwar superstark und schnell ist, aber weder über eine Ausbildung noch über den Killerinstinkt ihres Gegners verfügt. An mehreren Stellen scheint es klar, dass der Stachelschwanz des Aliens Wendy innerhalb von Sekunden zerfetzen könnte, aber er wird nicht eingesetzt. Und schließlich besiegt und tötet sie ihn außerhalb des Bildausschnitts, nachdem sie Hermit zurückgelassen hat, während sie in einem Aufzugsschacht kämpft.

Ähnlich wie Morrow letzte Woche den Xenomorph mühelos betäuben und fangen konnte, verdeutlicht die frühe Handlung hier die Herausforderung, vor der „Alien: Earth“ steht, wenn es darum geht, eine fortlaufende Serie um eine Spezies aufzubauen, die nur lebt, um andere zu töten, damit sie sich fortpflanzen kann, und die zudem unglaublich mächtig und schwer zu töten ist.

Um auf Noah Hawleys Kommentar zurückzukommen, dass er die Filme als eine Geschichte über die White Walkers sieht, während er wohl möchte, dass diese Serie „Game of Thrones“ ist, hat man das Gefühl, dass der Xenomorph das Trojanische Pferd für die anderen Geschichten ist, die er in diesem Universum wirklich erzählen möchte.

Das ist größtenteils in Ordnung, da es in dieser Serie viele faszinierende Ideen gibt, von denen viele in späteren Episoden gut umgesetzt werden. Aber diese Folge beginnt tief im vertrauten Alien-Territorium und endet damit, dass Kirsh versucht, einen neuen Xenomorph zu züchten, indem er den Samen des Facehuggers in die Lunge einpflanzt, die Hermit operativ entfernt wurde. Daher ist es diese Woche viel schwieriger, all das Durcheinander um die Titelfigur zu ignorieren.

Eifersüchteleien und andere menschliche Regungen

Nachdem der erste Xenomorph getötet wurde und Wendy und Hermit nach dem brutalen Kampf vorerst außer Gefecht gesetzt sind, liegt der Fokus von „Metamorphosis“ auf dem Rest der Gruppe – insbesondere auf den anderen Lost Boys. Wendy war die Erste von ihnen und wird von Boy Kavalier so offensichtlich bevorzugt, dass er alle anderen in Gefahr brachte, weil sie Hermit helfen wollte. Einige der anderen nehmen ihr das übel. Nibs ist eifersüchtig, dass Wendy den einzigen normalen Namen genommen hat, und scheint auch noch immer traumatisiert von ihrer Begegnung mit der Augapfelkreatur zu sein. Curly mag es nicht, die zweite Geige zu spielen, und versucht Kavalier davon zu überzeugen, dass sie die Besondere ist.

Slightly und Smee haben auf der Maginot eine Begegnung mit Morrow, und weil sie keine Hemmungen haben, verraten sie, dass sie echte Menschen mit synthetischen Körpern sind. Später gelingt es Morrow irgendwie, direkt mit Slightly zu kommunizieren und behauptet, sein Freund sein zu wollen, obwohl wir wissen, dass er nur daran interessiert ist, das gestohlene Eigentum von Weyland-Yutani zurückzubekommen. Nachdem er 65 Jahre lang von der Erde weg war, hat Morrow keine Familie mehr – nicht einmal die Tochter, von der er Slightly erzählt –, sodass die Ladung des Schiffes nun sein ganzes Leben ist.

All dies ist notwendig, um die Welt für die restlichen Geschichten der Staffel aufzubauen, nachdem sich die ersten beiden Episoden so sehr um die Geschwister gedreht haben. Aber es kann nicht immer die Eile verbergen, mit der man von all diesen Vorbereitungen zu den noch kommenden größeren Geschichten übergehen will.