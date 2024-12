Angelina Jolie und Brad Pitt: Nun offiziell geschieden

Angelina Jolie und Brad Pitt haben die Scheidungspapiere unterschrieben. Nach einem achtjährigen Scheidungsprozess ist die Trennung des Ehepaars nun endgültig abgeschlossen.

„Sie ist erleichtert, dass dieser eine Teil vorbei ist“

„Vor mehr als acht Jahren reichte Angelina die Scheidung von Mr. Pitt ein“, erzählte Jolies Anwalt, James Simon, am Montag (30. Dezember) der „People“. „Sie und die Kinder verließen alle Besitztümer, die sie mit Mr. Pitt geteilt hatten, und seit dieser Zeit hat sie sich darauf konzentriert, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden. Dies ist nur ein Teil eines langen Prozesses, der vor acht Jahren begann. Ehrlich gesagt, Angelina ist erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser eine Teil vorbei ist.“ Eine Aussage des „Fight Club“-Darstellers Pitt gab es dazu bisher noch nicht.

Die „TMZ“ berichtete von „neuen Gerichtsdokumenten“, die die Schauspielerin angeblich am Weihnachtstag unterschrieben und am Montag (30. Dezember) eingereicht habe. Aus den Dokumenten soll hervorgehen, dass die 49-Jährige auf Ehegatten- und Familienunterstützung von Pitt verzichtet. Zudem gebe es in den Papieren keine Vereinbarung über die gemeinsamen sechs Kinder.

Jolie und Pitt waren knapp zwölf Jahre ein Paar

Jolie und Pitt lernten sich im Jahr 2004 am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ kennen. Ungefähr zehn Jahre später gaben sie sich das Jawort auf ihrem gemeinsamen Weingut Château Miraval, welches an der Côte d’Azur liegt. Die Ehe hielt nur zwei Jahre, bis Jolie im Herbst 2016 die Scheidung einreichte. Der Grund: Pitt sei ihren Kinder und ihr gegenüber handgreiflich geworden. Ein Vorwurf, den der heute 61-Jährige immer wieder abstritt und der laut „TMZ“ später auch von behördlichen Untersuchungen nicht bestätigt werden konnte.

Streit um das französische Weingut

Laut „People“ wurden Jolie und Pitt im Jahr 2019 dann für rechtlich ledig erklärt. Das lange Scheidungsverfahren scheint zudem nicht der einzige Rechtsstreit der beiden zu sein. So habe der zweifache Oscarpreisträger laut „TMZ“ Jolie verklagt, da diese ihren eigenen Anteil an dem gemeinsamen Weingut in Frankreich ohne Pitts Erlaubnis verkauft habe. Die juristischen Auseinandersetzungen des ehemaligen Hollywood-Paares scheinen also so schnell kein Ende zu finden.