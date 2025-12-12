2025: Die Songs des Jahres – mit Geese, The New Eves, Jeff Tweedy, Taylor Swift …

Wir küren das heftigste Gitarrenriff und die mitreißendste Melodie des Jahres – und einiges mehr!

 
Geese 2025

Geese 2025 Foto: Mark Sommerfeld. All rights reserved.

Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Was war die mitreißendste Melodie des Jahres? Welches das heftigste Gitarrenriff? Welcher Song hat mit dem besten Groove zum Tanz aufgefordert? Diese und andere wichtige Fragen beantworten Maik und Jan in der dritten Folge des Weekly-Jahresrückblicks!

