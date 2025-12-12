Podcast Player

Was war die mitreißendste Melodie des Jahres? Welches das heftigste Gitarrenriff? Welcher Song hat mit dem besten Groove zum Tanz aufgefordert? Diese und andere wichtige Fragen beantworten Maik und Jan in der dritten Folge des Weekly-Jahresrückblicks!