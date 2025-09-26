Bob Dylan: „Through the Open Window“ offenbart Aufnahmen aus Teenagerzeit
Plus: Wir sprechen über „Getting Killed“ von Geese – die Wiederbelebung des Rock!
Die neueste Archivveröffentlichung von Bob Dylan führt uns von seinen Teenagerjahren in Minnesota über das New Yorker Greenwich Village zur Carnegie Hall. „Through the Open Window: The Bootleg Series Vol. 18“ heißt die große Box. Wird die sich lohnen? Plus: Rock ist nicht tot! Wirklich nicht! Geese sind der Beweis. Die junge Band bringt mit „Getting Killed“ ein wirklich fantastisches Album heraus. Was macht diese Weirdos so besonders?
